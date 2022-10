Sector eléctrico: sólo un 7% de la planta técnica son mujeres

La Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Ageera) presentó los resultados de dos encuestas destinadas a contar con una línea de base sobre diversidad e inclusión en el sector de la generación eléctrica. Por un lado, consultaron a las empresas y por el otro, a empleados. Uno de los resultados arrojó que sólo un 7% de la planta de técnicos y operativos son mujeres.

La primera encuesta fue hecha a responsables de Recursos Humanos de las empresas miembro de la asociación. Se llevó a cabo entre abril y junio de 2021. En total, obtuvieron 19 respuestas, equivalente a 60% de la capacidad eléctrica instalada del país, una muestra «bien representativa», señaló la coordinadora de Diversidad e Inclusión, Mariana Iribarne en la presentación de los resultados.

«Buscamos que no se enfocara sólo en género, si no también identificar en qué aspectos de diversidad e inclusión están trabajando todas las compañías del sector«, explicó. Por eso, consultaron a las empresas qué dimensiones de diversidad e inclusión están abordando: el 100% de las firmas aseguraó estar trabajando en género, lo que refleja que «el tema está en el tapete», subrayó.

En cuanto a discapacidad, el porcentaje no es tan alto: el 47% de las empresas está abordando este tema; mientras que en brecha generacional el valor desciende al 41% de las firmas. Esto pone en evidencia que «el sector no escapa a esa idea de que diversidad sigue siendo género. Son aspectos que definitivamente tenemos que abordar», señaló.

Otro de los puntos consultados se relaciona con las acciones concretas de las empresas. En este sentido, ninguna firma cuenta con medidas destinadas a los mayores de 50 años. Iribarne destacó que estos trabajadores cuentan con «conocimiento técnico y la experiencia, que son muy importantes, se valoran y hay que trabajar en eso».

Otro de los puntos consultados fue la cantidad de las mujeres en el sector, lo que arrojó que hay 17,9% de empleadas mujeres; un 12,5% de mujeres en directorios; un 15,8% de mujeres en puestos de liderazgo y sólo un 7% en puestos técnicos. «Un porcentaje bajo de mujeres en el sector en general y un porcentaje muy bajo de mujeres en puestos técnicos», advirtió la referente.

Se consultó sobre la cantidad de mujeres en el sector.

Gloria Guerrero, una participante invitada especializada en la Equidad de Género y Diversidad, remarcó: «Que haya mujeres no habla de tener perspectiva de género. Tiene que haber más mujeres pero también acompañado de políticas, genero inclusión y diversidad». En este sentido, la editora de Energía On, Victoria Terzaghi subrayó que no se debe contar «solo las sillas» si no tener en cuenta lo cualitativo de los empleos que ocupan las mujeres.

Esta primera encuesta retomó otros puntos como las acciones concretas de diversidad e inclusión (D&I); cuáles son los destinatarios de las mismas; los indicadores que se utilizan para medir D&I; cuáles son las áreas en que las empresas están aplicando acciones de D&I; y las buenas prácticas que están llevando a cabo en la materia.

Los sesgos en el sector sobre la participación de las mujeres

La segunda encuesta fue destinada a comprender los hábitos y sesgos que afectan la participación de las mujeres en el sector de la generación eléctrica. Para esto, se encuestó a trabajadores y trabajadoras del las empresas del sector en marzo de este año. Recibieron 406 respuestas totalmente anónimas, sin distinción de género.

La primer pregunta se enfocó en los repartos en la tareas del hogar entre hombres y mujeres. El resultado arrojó que las actividades tienden a estar repartidas, «pero las tareas domesticas siguen estando mayormente a cargo de las mujeres como la gestión y contratación de ayuda doméstica», subrayó. Esta pregunta permite reconocer «el contexto bajo el que operamos«, explicó Iribarne.

Otro de los puntos consultados consiste en actitudes vistas en el sector eléctrico en los últimos tres años relacionadas a la diversidad y la inclusión. Uno de ellos refiere al acoso sexual: un 70% contestó que nunca vio ese tipo de actitudes. Un 16% marcó que lo vio alguna vez.

Uno de los puntos que sí dan altos son hombres que piden que mujeres no hagan tareas por el esfuerzo físico: el 26% de los encuestados marcó haberlo visto varias veces. Esto tiene «un sesgo bastante prevalente en nuestra industria«. Otro es sobre comentarios inapropiados del aspecto de una mujer: el 20% seleccionó haberlo visto muy seguido.

Los encuestados compartieron casos donde prima la distinción de géneros y, en algunos casos, la violencia.

Seguido, se les consultó qué preparación tienen las firmas del sector. En general, «están muy bien sobre tomar medidas en caso de discriminación», llegando a un porcentaje alto de votos positivos (más del 60%). «Las empresas están bien preparadas también en que las evaluaciones no varíen en caso del sexo», señaló. Como oportunidades de mejorar, están «la brecha salarial y el apoyo a una mujer que sufre de violencia doméstica. Hace falta un mayor esfuerzo», marcó la referente.

Principales conclusiones de ambas encuestas

El estado de situación deja en evidencia varios puntos a tener en cuenta en el sector eléctrico. Las principales conclusiones de la primera encuesta reflejan que el 100% de las empresas del sector están abordando cuestiones de género, pero sólo 47% mide indicadores; que el foco de las empresas del sector está puesto en género y cambio cultural.

A su vez, que la participación de mujeres en el sector es 17,9%, debajo del 19% en el sector industrial, y muy atrás de la media (32%); en cuanto a los directorios, la participación de mujeres es relativamente alta (12,5%), no así en puestos técnicos y de liderazgo.

Respecto a la segunda encuesta a empleados, se concluyó que la división de tareas por género aun es muy persistente: el 57% de las tareas del hogar las siguen realizando mujeres o son las encargadas de su gestión. A su vez, los sesgos afectan contratación en puestos técnicos y que requieren esfuerzo físico. Por otra parte, siguen presentandose casos de «chistes» o comentarios sobre aspectos o cuestiones físicas.

La referente expresó que faltan políticas y beneficios para incluir a las mujeres. Las oportunidades de mejora en estos términos se reflejan en una mayor priorización de cuestiones de género por parte de las altas gerencias; definir y monitorear objetivos e indicadores en estrategias corporativas; mejorar procesos de incorporación, retención y liderazgo; acciones para atraer mujeres a puestos técnicos y campañas que contribuyan a eliminar sesgos existentes.