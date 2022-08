Segmentación: Asociaciones de consumidores reclamaron audiencias públicas por las tarifas

Unas 35 asociaciones de defensa del consumidor de todo el país firmaron un petitorio para que se realicen audiencias públicas sobre las nuevas disposiciones en las tarifas de gas, luz y agua. Remarcaron que no pasó por esta instancia el tope de consumo de 400 kWh ni tampoco la segmentación a las tarifas del agua. La solicitud se entregó ayer al ministerio de Economía y al de Obras Públicas.

Las asociaciones señalaron que el tope de consumo subsidiado para la luz y el gas y la segmentación en el servicio de agua no se plantearon en las audiencias públicas celebradas en mayo. «Aparecieron conceptos y esquemas no trabajados ni discutidos que tienen que ser abordados«, aseguró el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada en diálogo con Energía On.

En mayo «se discutió la aplicación de la quita de subsidios para un 10% de población estimada». Una vez completo el formulario dispuesto para no perder el beneficio (el RASE), desde el gobierno declararon que ese porcentaje aumentó al 30% ya que los usuarios que no lo completaron se incluyen en el grupo que pierde los subsidios.

A su vez, con los nuevos anuncios del ministro de Economía Sergio Massa usuarios del segmento medio tendrían una pérdida parcial del beneficio a causa del tope de consumo eléctrico en 400 kWh, que plantea que cuando el usuario residencial supera ese valor, el consumo restante perderá el subsidio.

En este sentido, en el escrito subrayaron que en mayo habían descartado los criterios de consumo «por la propia Secretaría de Energía en el informe técnico elaborado para dicha Audiencia Pública, por diferentes factores que no demuestran necesariamente capacidad de pago de las y los usuarios«.

Por otro lado, se definió la pérdida de subsidios en la tarifa general, por ejemplo de consorcios, clubes y otras edificaciones. Así, «un 70% de la población sufriría alguna quita de subsidios total o parcial«, explicó Boada.

También se anunció la segmentación planteada para las tarifas de agua y cloacas, de la que expresaron que «exige un análisis particular, pues contempla, entre otros aspectos, criterios de localización que ameritan una revisión actualizada«.

El dato 70% de los usuarios tendrían una quita parcial o total de los subsidios según el referente

De acuerdo al reglamento, previo a realizar un aumento de tarifas en los servicios públicos el gobierno debe llamar a una audiencia pública. Estas instancias no son vinculantes con la decisión final pero permiten retomar los testimonios y posturas de distintos grupos de la población.

En el petitorio presentado subrayaron el fallo «CEPIS», que establece que «es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio”.

Posibles amparos

Con el petitorio «estamos advirtiendo al Estado y al gobierno que no pueden seguir avanzando porque las resoluciones que se tomen van a tener una debilidad jurídica muy grande. Esto permitiría la judicialización y pensamos que va a ser masiva, tanto de asociaciones de consumidores, como de consumidores individuales y organizaciones de otro tipo», aseveró.

Boada adelantó que al conjunto de asociaciones y organizaciones firmantes les resulta «muy raro que van pasando los días y no están las resoluciones correspondientes en el Boletín Oficial. Entendemos que todo esto responde más a una necesidad de caja del Estado. La situación económica es muy delicada».

Según detalló, «hay compromisos con el FMI y demá,s pero la verdad que todo esto lleva a que no se discuta cuánto se paga por el gas en boca de pozo y cuánto se paga por la generación eléctrica. Esos son valores que están sobrestimados«.

Este punto, señaló, es confirmado por distintas instituciones, por lo que «se puede pensar que si se pusieran los valores adecuados no necesitaríamos pagar subsidios. Es de una gran envergadura el sobreprecio. No estamos hablando de un porcentaje pequeño».

La presentación formal se realizó ayer. Diez titulares de entidades de consumidores realizaron una conferencia de prensa en la puerta del ministerio de Economía y después presentaron el petitorio.

Seguido a este hecho, se dirigieron al ministerio de Obras Públicas para solicitar la audiencia de la segmentación del agua y desagües.