La CEB inauguró una obra clave para mejorar el servicio de electricidad en Bariloche y Dina Huapi

La Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) puso en funcionamiento este miércoles la nueva Estación Transformadora Este, que permitirá mejorar el servicio para los usuarios de los barrios de esa zona de la ciudad y de Dina Huapi, según afirmaron directivos de la CEB.

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, la jefa comunal de Dina Huapi, Mónica Balseiro, estuvieron en el acto de inauguración, cuyo anfitrión fue el presidente de la CEB, Carlos Aristegui. Carreras y Aristegui son candidatos a intendente para suceder a Gennuso.

Aristegui, informó a RÍO NEGRO que la inversión que se hizo ronda los 7.000.000 de dólares. «La obra se hizo con capital de los vecinos», valoró el coordinador de directores de la CEB, Eduardo Broglio.

Explicó que es una inversión que estaba incluida dentro del plan de inversiones autorizado por el EPRE en revisiones tarifarias pasadas. Las instalaciones están ubicadas entre la avenida Comandante Luis Piedrabuena y Ruta de Circunvalación, en la zona del viejo camino al Aeropuerto.

Broglio dijo que son obras que se planifican «con muchos años de anticipación» para dar respuesta a la demanda. Recordó que esta Estación Transformadora de la zona Este «se comenzó a pensar por 2014, cuando se hicieron los primeros bosquejos». Aseveró que la obra civil demandó más de dos años de ejecución. Trabajaron empresas contratistas y destacó que toda la ingeniería de la ET está hecha por personal de la CEB.

Sostuvo que la obra permitirá mejorar la calidad del servicio en los barrios de la zona este de Bariloche y de Dina Huapi. También, en Invap, el campus de la Universidad de Río Negro, el aeropuerto internacional de Bariloche, la planta de tratamiento de líquidos cloacales que maneja la CEB. Y proveerá del servicio al Parque Productivo, Industrial y Tecnológico de Bariloche (PITBA).

Indicó que la energía que se distribuirá desde la ET del Este es la que llega a la ciudad desde la línea Alipiba I. Comentó que la Estación Transformadora del Ñireco, conocida como Usina Pechón, «estaba al límite». «Entonces, la energía en lugar de pasar por la ET del Ñireco, ahora pasará por la ET del Este, lo que mejorará la calidad del servicio», afirmó Broglio. Además, mencionó que es una obra que está proyectada para responder al crecimiento de la demanda de los próximos años.

Es fundamental avanzar con Alipiba II

Tanto Aristegui como Broglio aseguraron que es fundamental avanzar con la obra de Alipiba II, que es estratégica. El gobierno nacional anunció el 18 de abril pasado que la obra estaba en camino de ser adjudicada.

«Si no está Alipiba II va a haber un desfasaje», advirtió Aristegui. «Lo que tengo entendido es que ya fue adjudicada», sostuvo. «Es importantísimo avanzar con Alipiba II», observó Broglio.

Aclaró que esa segunda línea de alta tensión que es vital para el desarrollo de Bariloche, Villa La Angostura y localidades de la región «demorará una cantidad de años, pero si no hacemos estas inversiones después no vamos a poder distribuir la energía».

Por eso, dijo que la ET del Este es importante porque mejora las redes de distribución que dependen de la CEB, que tiene unos 57.000 usuarios entre Bariloche, Dina Huapi y Villa Mascardi.

Desde la CEB informaron que la ET «fue íntegramente desarrollada según normas internacionales, con características que la posicionan a la altura de las que se instalan en los países que tienen la tecnología más avanzada del mundo».

«Es un orgullo como barilochense contar con una Cooperativa tan comprometida con el desarrollo local», aseguró Carreras. Felicitó a Aristegui por la puesta en marcha de las instalaciones y dijo que la obra «llega en el momento justo y potencia el crecimiento de Bariloche y Dina Huapi», a la vez que consideró que el movimiento cooperativo «cada vez demuestra más su capacidad de dar respuesta a las necesidades de la gente».

Genusso dijo que esta obra «era uno de los grandes deseos que tenían Bariloche y Dina Huapi para poder proveer energía a ciudades que crecen y demandan inversiones», y destacó que «la energía eléctrica es un signo de producción, de crecimiento y de calidad de vida». El jefe comunal felicitó a la CEB, a su conducción y a sus trabajadores por la decisión de incorporar tecnología de punta.

Detalles técnicos de la ET Este de Bariloche

La Estación Transformadora recibirá energía por una nueva Línea de Media Tensión (LMT) de 33 KV que va desde la Estación Bariloche (La Paloma) hasta esta nueva estación ubicada en el Este de la ciudad.

Abastecerá con cinco alimentadores en su primera etapa, con obras de nuevas redes de 13,2 KV con salidas subterráneas para abastecer Líneas de Media Tensión, abriendo circuitos existentes próximos. Quedarán dos alimentadores hacia el Este, un alimentador hacia Bariloche, uno hacia Aeropuerto y otra alimentación exclusiva para el PITBA.

Asimismo la estación permitirá suministrar energía en cantidad adecuada y además mejorar la calidad de servicio a su zona abastecida. Cuenta con un transformador 33/13,2 KV de 20 MV con ventilación forzada montado en su correspondiente box, con capacidad para un futuro transformador de reserva.

Además posee un módulo inicial de potencia con Celdas de Entrada LMT 33 KV, entrada Transformador 33 KV y Salida de Transformador 13,2 KV, con sus correspondientes sistemas de protecciones comunicación con fibra óptica y workstation SCADA ABB para ser teleoperada desde el Centro de Operación y Control de la CEB, ubicado en la Estación Ñireco.

Para la evacuación de potencia de distribución de esta primera etapa tiene un módulo de siete celdas de 13,2 KV con sus correspondientes sistemas de protecciones vinculados a la work station SCADA ABB de los cuales seis serán habilitados para alimentadores y uno para banco de capacitores.