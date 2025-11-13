«Somos un 35% más caros que Estados Unidos»: Galuccio sobre los desafíos de Vaca Muerta

Vista Energy, de Miguel Galuccio, dio un salto en la producción de Vaca Muerta y va por más.

El fundador y CEO de Vista Energy, Miguel Galuccio, planteó que la industria petrolera argentina enfrenta el desafío de reducir un 35% de diferencia de costos respecto de Estados Unidos, un punto que consideró clave para que Vaca Muerta pueda dar el próximo salto de desarrollo. «Hay cosas que, como industria, como argentinos, tenemos que atacar si queremos dar el próximo paso de Vaca Muerta», afirmó en una entrevista con EnergíaOn.

Galuccio viene de presentar el tercer Investor Day, la hoja de ruta de la petrolera que contempla para el período 2026 a 2028 la etapa de mayor actividad en la historia de Vista Energy, con una inversión en ese plazo de 4.500 millones de dólares y la meta de elevar un 58% la producción en esos 3 años.

En ese contexto, fue muy claro al marcar que reducir los costos un 35% tendría efectos multiplicadores: “Eso significa más inversión, más producción, más divisas para el país y más puestos de trabajo. Si queremos pasar de 40 equipos a 200, tenemos que atacar esos temas”.

Galuccio analizó los drivers para poder avanzar en competitividad y reducción de costos, entre los que marcó «hoy hay una realidad, si bien los pozos y la roca no son completamente iguales, Estados Unidos hoy tiene 35% menos de costo que lo que tenemos en Vaca Muerta. Hay una parte que es lo que demanda la complejidad de lo que hacemos acá, que los pozos de acá producen muy bien, pero hay parte que es falta de economía escala, porque ellos tienen 400 equipos nosotros tenemos 40″.

Los costos argentinos

Galuccio indicó que otra parte de ese 35% más de costos que Estados Unidos se debe a que «tenemos más regulaciones acá. Si realmente queremos dar el próximo paso, hay cosas de esa agenda que tenemos que atacar».

Consultado sobre las retenciones a las exportaciones, Galuccio consideró que su eliminación sería “como ponerle la frutilla al postre”. “Tenemos que hacer nuestra parte, revisar otros impuestos o todo lo que encarece la operación”, subrayó.

Galuccio aseguró «¿Cómo en Argentina podemos salir de 40 equipos a movernos a 200 equipos? tenemos que atacar estos temas regulatorios, el tema laboral también. Hay cosas que todos, como industria, vamos a tener que atacar «.

Cómo es el plan de trabajo de Vista

El CEO de la petrolera que apunta a seguir siendo la mayor productora privada de petróleo de Vaca Muerta, explicó cómo se trabajará en los próximos tres años con los que prevén elevar la producción de 115.000 a 180.000 barriles equivalentes de petróleo por día, con una inversión total de 4.500 millones de dólares.

El objetivo, explicó, es aumentar la producción y la generación de caja: “Vamos a pasar de 1.200 millones de dólares de EBITDA a 1.700 millones. Es un plan netamente de crecimiento, con foco en pozos”. Y es por esto que detalló que elevarán la cantidad de equipos de perforación que pasarán de dos a cuatro, y de sets de fractura que estarán en dos sets firmes.

Galuccio remarcó que Vista Energy se encuentra en una etapa de cash flow positivo y que ya cuenta con el financiamiento necesario para ejecutar el plan. “La infraestructura la tenemos, el dinero lo tenemos, estamos financiados. Nada cambia, estamos en un nuevo lugar, tenemos todos los elementos para ejecutar el plan”, aseguró.

Según precisó, el plan replica el “playbook” que viene utilizando la compañía en lo que hace a sus pozos, pero con mayor escala. “En vez de invertir 1.250 millones, vamos a poner 1.500 millones; en vez de dos equipos, tres, ahora serán cuatro. Es lo mismo, pero en expansión”, explicó.

En paralelo, Galuccio destacó las innovaciones que Vista implementa para reducir costos, como la integración vertical del suministro de arena y el uso de arena húmeda o wet sand, lo que permite eliminar pasos intermedios del proceso. “Tenemos arena a pocos kilómetros de donde operamos, no la traemos de Entre Ríos ni de ningún otro lugar. Con eso ahorramos costos logísticos y operativos”, detalló.

«Nosotros estamos haciendo un montón de cosas que otros no están haciendo. Estamos ya con una organización completamente atípica tenemos gente 100% dedicada a innovar «, remarcó.

Galuccio también destacó el compromiso local de la empresa, con el 80% de su personal radicado en Neuquén. “Hacemos mucho por la comunidad y nos sentimos parte. Ese vínculo es parte de lo que nos permite operar y crecer acá”, concluyó.