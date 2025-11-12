Galuccio: «Estabilizar la economía y acceder al mercado de capitales es lo mejor que el país pudo hacer por Vaca Muerta»

El fundador y CEO de Vista Energy, Miguel Galuccio, se mostró muy positivo en cuánto a las mejores condiciones que tiene hoy el desarrollo de Vaca Muerta a partir de medidas instrumentadas y propiciadas por el gobierno de Javier Milei. Aunque consideró que «aún queda espacio para medidas que mejoren la competitividad».

Las declaraciones de Galuccio, quien fue el presidente y CEO de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el cual se reestatizó el 51% de las acciones de la petrolera y se inició el desarrollo de Vaca Muerta, se dieron este mediodía durante la presentación del Investor Day de Vista Energy y ante un auditorio de representantes de las principales entidades financieras del mundo, como Bank of America, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Santander y UBS.

Precisamente, fue uno de los analistas quién consultó sobre las medidas que el gobierno nacional puede aplicar para potenciar a Vaca Muerta, ante lo cual Galuccio primero realizó un repaso histórico.

«Desde que empezamos el desarrollo de Vaca Muerta ha sido un camino largo y todas medidas que se han tomado en ese proceso han sido positivas«, indicó en referencia a las diversas administraciones y partidos políticos que han gobernado en los últimos 12 años.

Pero Galuccio también realzó tres puntos logrados durante la actual gestión. «En esta administración (se emitió) la Ley Bases que creo y creemos que introdujo cambios muy positivos«, aseguró. Y detalló que «en últimos 3 ó 4 años fuimos un país exportador estructural y había lugar para exportar más. Ahora eliminaron muchas trabas a las exportaciones con esta ley».

En tanto que advirtió que hay dos factores más que se han dado en el actual gobierno y que son clave. «Estabilizaron la economía y el poder acceder a los mercados de capitales es posiblemente lo mejor que este país pudo hacer por Vaca Muerta«, aseguró Galuccio.

«Hay lugar para un win-win»

Además de marcar los puntos positivos, Galuccio también señaló que todavía hay más medidas que se pueden adoptar, en especial de cara a mejorar la competitividad de Vaca Muerta.

En ese sentido, el CEO de Vista Energy explicó que «ahora estamos discutiendo que necesitamos ganar competitividad», y en ese ganar competitividad marcó que «hay una parte que viene de las regulaciones, de los impuestos, tasas y aranceles».

Un aspecto que fue puntualmente consultado por uno de los analistas fue precisamente la posibilidad de que se reduzcan o eliminen las retenciones a las exportaciones de petróleo que, no solo no existen en varios países, sino que con un 8% de carga, son clave para empresas con foco en la exportación como es Vista.

Es por esto que Galuccio enfatizó que «todo lo que podamos hacer para ser más competitivos se traducirá en más producción y en más exportaciones. Por lo que hay lugar allí para una situación de win- win».