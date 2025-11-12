Vista, la petrolera de Galuccio, invertirá 4.500 millones de dólares en Vaca Muerta

Las autoridades de Vista Energy, la petrolera fundada por Miguel Galuccio, presentaron esta mañana su Investor Day, una hora de ruta del plan de la operadora para los próximos 3 años en los cuales detallaron que no solo buscarán elevar un 58% su producción de petróleo para continuar siendo la primera productora privada de Vaca Muerta, sino que además plantean invertir en ese plazo 4.500 millones de dólares.

Si bien los números siempre son altos cuando se habla de Vaca Muerta, vale tener en cuenta que desde su creación en 2018 Vista lleva invertidos en Vaca Muerta un total de 6.000 millones de dólares, que ahora casi se igualará tan solo en tres años.

Según se explicó en la presentación ante inversores y especialistas, la petrolera invertirá entre 1.500 y 1.600 millones de dólares en cada año, desde 2026 a 2028, totalizando así los 4.500 millones de dólares anunciados y marcando que serán los años de mayores inversiones registrados hasta la fecha.

Es que el objetivo de la operadora es poner en producción entre 80 y 90 nuevos pozos por cada año, para elevar así la producción de petróleo, de los actuales 114.000 barriles equivalentes de petróleo por día, a 140.000 boes en 2026, 160.000 boes en 2027 y 180.000 boes en 2028. Una hoja de ruta que incluyó una visión a 2030 en la que la meta está aún más allá, en los 200.000 barriles equivalentes por día.

“Estamos entrando en una nueva etapa de crecimiento que llevará a Vista a una escala superior, apoyados en todo lo que construimos hasta ahora. En un contexto global donde la demanda de energía sigue creciendo, los productores eficientes y de bajo costo, como nuestra compañía, marcarán la diferencia», aseguró el fundador y CEO de Vista Energy, Galuccio.

Y detalló que incluso en un entorno de precios bajos Vista espera tener ganancias, dado que explicó que apuntan a tener un costo unitario de 11 dólares por barril. «Haber consolidado una cultura de alto desempeño, ágil y con un equipo de clase mundial fue clave para seguir liderando el desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó.

En este tercer Investor Day, la operadora no solo hizo un repaso de cómo consecutivamente logró superar las metas trazadas en las ediciones anteriores, sino que detalló que proyecta ingresos por exportaciones por 8.000 millones de dólares en los próximos tres años y un EBITDA ajustado de 2.800 millones de dólares para 2028, lo que representa un crecimiento del 75% respecto de su estimación para 2025.

La petrolera ya es la principal exportadora del petróleo de Vaca Muerta y la Cuenca Neuquina y apunta a continuar profundizando ese segmento.

Un flujo libre de caja de 1,5B al año

El Investor Day, contó con la presencia en vivo de más de quince representantes de las principales entidades financieras del mundo, entre ellas Bank of America, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Santander y UBS.

Y entre los puntos salientes estuvieron las proyecciones del plan 2026-2028 en el cual la firma prevé generar un flujo de caja libre del orden de los 1.500 millones de dólares por año, considerando un escenario de precio Brent de 65 – 70 dólares por barril.

Desde el anuncio del primer plan estratégico en 2021, Vista incrementó tres veces su producción y cuatro veces su EBITDA ajustado, que pasó de 380 millones de dólares a 1.600 millones de dólares en este año.