«Son 30.000 millones de barriles»: el Gobierno reveló un dato clave sobre el potencial de Vaca Muerta

El secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, fue el primer invitado en hablar en el AmCham Energy Forum 2026.

Durante su exposición en el encuentro «La energía en clave federal» organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, arrojó un dato técnico de alto impacto para el futuro de Vaca Muerta: «Los recursos tecnicamente recuperables de petróleo alcanzan los 30.000 millones de barriles».

La secretaría le encargó al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) un relevamiento exhaustivo sobre los recursos técnicamente recuperables de petróleo no convencional en Vaca Muerta, cuyo resultado final arrojó una cifra récord de 30.000 millones de barriles.

Según explicó el funcionario nacional, en el evento del que participó Diario RÍO NEGRO, este cálculo —que no se actualizaba de manera integral desde hacía 15 años cuando la agencia estadounidense EIA había proyectado la mitad de ese volumen— confirma que el potencial de la roca generadora duplica los parámetros históricos.

«Al nivel de producción de hoy, son casi 100 años de producción total solo en Vaca Muerta, y a nivel de exportaciones estamos hablando de casi 250 años. No hay duda de que el potencial es inmenso y tenemos que hacer todo para incentivar la velocidad del desarrollo», aseguró González.

En esa línea, el integrante del equipo económico de Luis Caputo remarcó que el impulso al upstream (exploración y producción) requiere de manera indispensable acelerar las obras de transporte e infraestructura. En ese marco, destacó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de desarrollos clave como el proyecto de exportación de GNL (Southern Energy SA y la propuesta de impulsada por YPF, Argentina LNG) y el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), al tiempo que confirmó que el Gobierno también habilitó la aplicación del RIGI para proyectos de desarrollo directo de producción no convencional.

Sinceramiento de tarifas, baja gradual de subsidios y el futuro de «Zona Fría»

En la segunda parte de su intervención, González abordó el esquema tarifario de los servicios públicos y la hoja de ruta para reducir el peso de los subsidios en las cuentas fiscales. El funcionario detalló que durante el invierno el costo energético fue más elevado que el proyectado por el valor del GNL importado y la baja hidraulicidad.

No obstante, precisó que la erogación del Estado en subsidios energéticos ya descendió casi un punto del PBI desde el inicio de la gestión de Javier Milei, ubicándose actualmente entre el 0,5% y el 0,7% del producto. Con el fin del periodo invernal y la consecuente caída en los costos de generación y gas, la Casa Rosada planea acelerar la sintonía fina en las facturas residenciales, donde actualmente el Estado cubre más del 60% del costo eléctrico y hasta el 75% del gas.

Por otro lado, el secretario de Coordinación de Energía y Minería apuntó duramente contra el esquema vigente de Zona Fría, al que calificó como una «aberración» y un «perjuicio estructural» que distorsiona las señales de precio y el consumo responsable.

«Lo más importante es corregir la aberración de haber definido como zonas frías a una cantidad de localidades del país que no lo son, y a toda la zona fría en la Patagonia subsidiarle el total de la boleta en lugar de subsidiar solo el costo de la energía. Es una ridiculez absoluta que un jubilado de La Matanza esté subsidiando al dueño de un departamento en Mar del Plata mediante un cargo que ya está en el 7,5% de la factura«, enfatizó González, adelantando que el objetivo oficial es transparentar los costos reales en todo el territorio nacional y focalizar la asistencia de forma directa únicamente en los hogares que verdaderamente la necesiten.