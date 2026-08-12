Avanza la obra clave para sacar más petróleo de Vaca Muerta: el oleoducto Duplicar Norte ya alcanzó el 50% de ejecución

La infraestructura para acompañar el salto de producción en el no convencional neuquino sumó un avance estratégico. El proyecto Duplicar Norte, el nuevo oleoducto que de la transportista Oldelval, alcanzó un 50% de avance global en sus trabajos de obra en la cuenca.

La obra contempla un tendido de 207 kilómetros de extensión y 24 pulgadas de diámetro que unirá la estación de bombeo Auca Mahuida, en la provincia de Neuquén, con la cabecera de Allen, en Río Negro. Una vez operativo, el ducto permitirá evacuar el crudo del hub norte de la cuenca e integrarse tanto al sistema troncal de Oldelval como al megaproyecto exportador Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Capacidad de transporte y cronograma de habilitación

Según las proyecciones informadas, la primera etapa del oleoducto, cuya obra está a cargo deTechint Ingeniería y Construcción, estará terminada para fines de 2026, momento en el que comenzará a transportar 220.000 barriles de petróleo por día.

Los trabajos entre Auca Mahuida (Neuquén) y Allen (Río Negro) ya completaron el 50% del avance global de la obra. (Foto: gentileza)

En fases posteriores, la capacidad se incrementará progresivamente a 300.000 barriles diarios hasta alcanzar los 500.000 barriles por día con su habilitación definitiva prevista para marzo de 2027. Esta inyección de capacidad de evacuación resultará determinante para destrabar el cuello de botella del transporte y acompañar el crecimiento de las principales productoras de la cuenca que integran el consorcio de Oldelval, como YPF, Pluspetrol, Chevron, PAE, Tecpetrol y Pampa Energía.

Hitos técnicos: el cruce de la Ruta 151 y la soldadura en traza

En el frente de trabajo ya se completaron más del 80% de los 160 cruces especiales previstos a lo largo del recorrido entre Neuquén y Río Negro. Entre ellos se destaca la perforación del cruce de la Ruta Nacional 151, uno de los hitos de mayor complejidad técnica del proyecto, ejecutado de manera subterránea mediante el uso de tunelera.

De manera simultánea, los equipos de obra avanzan con la soldadura semiautomática en toda la traza para completar un total aproximado de 17.500 juntas soldadas. A la par de los trabajos en terreno de zanjeo, curvado y tapada de tubería, ya se pusieron en marcha las tareas en el taller de prefabricado para la elaboración de componentes de válvulas e instalaciones de superficie.