Vaca Muerta suma equipamiento clave: Tenaris puso en marcha su tercer set de fractura con una inversión de US$110 millones

El nuevo equipo comenzó a operar en el yacimiento Los Toldos II Este de Tecpetrol por un plazo de 18 meses. (Foto: gentileza)

En un nuevo paso para incrementar el nivel de actividad en la cuenca neuquina, la empresa Tenaris inició las operaciones de su tercer set de fractura hidráulica en Vaca Muerta. El equipamiento, que demandó un desembolso de 110 millones de dólares, comenzó a prestar servicios en el área Los Toldos II Este, operada por la petrolera Tecpetrol, donde completará un programa de estimulación durante los próximos 18 meses.

Con esta incorporación, Vaca Muerta alcanza un total de 15 sets de fractura activos repartidos entre las distintas operadoras de la región. La inversión forma parte de un plan de expansión más amplio de la compañía perteneciente al Grupo Techint, que desde 2020 acumula un desembolso superior a los 240 millones de dólares en su unidad de servicios petroleros y suma más de 8.700 etapas de fractura completadas.

Eficiencia operativa y tecnología de combustible dual

El nuevo set está integrado por 28 bombas que aportan 70.000 HHP (caballos de fuerza hidráulicos) y cuenta con la particularidad de incorporar bombas fabricadas en el país por la firma QM Equipment. Asimismo, se trata del primer equipo en la Argentina equipado con tecnología Dynamic Gas Blending (DGB) Tier IV, un sistema que permite sustituir el uso de diésel por el propio gas producido en el yacimiento.

Según precisaron desde la compañía, este mecanismo permite reducir más de un 80% el consumo de diésel en las operaciones de completación de pozos, lo que deriva en una disminución de los costos logísticos de combustible para la operadora y una baja sustancial en las emisiones de dióxido de carbono en la locación.

Nueva base logística en Vista Alegre para la operación regional

La puesta en marcha del tercer set coincide con la reciente inauguración de la nueva base operativa de Tenaris en Vista Alegre, proyecto que requirió una inversión de 20 millones de dólares.

Ubicada en un punto estratégico a 40 minutos de Neuquén capital y sobre el corredor vial hacia los yacimientos más activos del No Convencional, la instalación centraliza las áreas de logística, mantenimiento y soporte operativo para potenciar los servicios de estimulación hidráulica y coiled tubing en la provincia.