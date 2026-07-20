SPI sumó su primera unidad de Wireline 100% eléctrica para Vaca Muerta

El shale en Vaca Muerta sumó un nuevo hito tecnológico en el camino hacia la eficiencia. La firma SPI, el servicio de equipos especiales que creó Pluspetrol tras la adquisición de los activos que pertenecían a Weatherford, anunció el inicio de operaciones de su primera unidad de Wireline 100% eléctrica.

El equipo arribó recientemente al país con el objetivo de responder a las demandas del desarrollo no convencional. Los nuevos ritmos de fractura plantean la necesidad de incrementar la velocidad en las locaciones sin relegar los estándares de calidad y seguridad.

La unidad fue destinada específicamente a las operaciones de plug and perf. Según explicaron desde la firma, el sistema eléctrico ya fue implementado con éxito en el campo y permite mantener la performance operativa carrera tras carrera.

Entre las especificaciones técnicas del equipo se destaca un sistema de control y respuesta inmediata ante las variaciones en el flujo de bombeo, menores tiempos operativos y mayor precisión.

A su vez, cuenta con modos de operación automatizados con diversas velocidades de maniobra, alarmas de corte de profundidad y control de tensión del cable, reduciendo la dependencia del factor humano en cada corrida.

El nuevo equipo ya fue puesto en funcionamiento en los desarrollos de Vaca Muerta. (Foto Gentileza SPI)

En materia ambiental, el equipamiento opera libre de emisiones y genera un menor nivel de ruido. Si bien no es el primer equipo de este tipo en ingresar a Vaca Muerta, su incorporación marca un avance directo hacia la adopción de las nuevas tecnologías en los servicios del sector, bajo estándares de eficiencia y sostenibilidad.

«Para nosotros, la eficiencia y la sostenibilidad no son una opción, son los estándares que guían cada una de nuestras decisiones y operaciones», remarcaron desde SPI.