Trabajadores de Transener realizaron un paro y reclaman el pago de zona desfavorable 

Trabajadores aseguran que no se les paga el porcentaje de zona que estipula el convenio colectivo de trabajo. (Foto: gentileza)

Trabajadores de la región de la empresa Transener, encargada de operar el sistema de alta tensión, realizaron un paro en reclamo por el pago de zona desfavorable que, aseguran, no se les paga de manera “correcta”. Señalan que hay una diferencia “importante” entre lo que perciben y lo que estipula el Convenio Colectivo de Trabajo 36/75.

“No nos arreglan un ítem del convenio que es la zona desfavorable. No nos están pagando como deberían y es un reclamo viejo, de larga data”, señalo en diálogo con RÍO NEGRO, el secretario general del gremio Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén, Antonio D’Angelo.

Los trabajadores comenzaron con una medida de fuerza previa a la negociación paritaria. Si bien lograron cerrar las nuevas pautas salariales, aseguran que desde la empresa no les dieron respuesta sobre el pedido de zona.

En números 40% sobre el total de las remuneraciones es lo que reclaman los trabajdores.

Ahora están haciendo trabajo a reglamento lo que implica garantizar el mínimo de las operaciones en la base. Sin embargo, no hacen horas extras, ni tampoco salen a realizar tareas al interior de la provincia.

“Nos están pagando un 20% sobre el básico y nos tienen que pagar el 40% del total de las remuneraciones”, precisó D´Angelo y agregó: “En su momento nos habían dicho que ese ítem estaba adentro del salario básico, pero esto no es así”.

Según le explicaron a este medio, en 2017 realizaron una comparación con salarios básicos de otras provincias que no perciben zona desfavorable y son “iguales a los de acá”. “Yo cobro cerca de $15.000 de zona cuando debería cobrar cerca de $90.000”, indicó uno de los empleados de la empresa en off the record.

Comparás un sueldo básico de Neuquén con uno de Córdoba o Rosario y es el mismo, no hay zona. Antonio D’Angelo.

“En su momento nos pagaban la zona tal cual lo estipula el convenio, ahora comparas un sueldo básico de Neuquén con uno de Córdoba o Rosario y es el mismo, la diferencia de zona no lo tenemos”, indicó D’Angelo.

Tras los reclamos, la empresa les ofreció pagar el 40% sobre el básico, pero los trabajadores no lo aceptaron e hicieron una contraoferta.

En detalle, pidieron que se les pague el 40% sobre el total de las remuneraciones en dos partes: un primer 20% sobre el total y el 20% restante que se aplique de manera progresiva.

“Hace más de un año y medio, casi dos, que venimos reclamando esto y nos dieron un 20% sobre el básico, pero el convenio dice un 40% sobre el total de las remuneraciones. No pedimos nada más que se respete el convenio”, sostuvo D’Angelo.

Hasta hoy al mediodía no obtuvieron respuestas sobre la última contrapropuesta y por eso se notificó a la empresa y a la subsecretaria de Trabajo que se mantendrá la medida de fuerza hasta entonces.