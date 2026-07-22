Llega a Neuquén una capacitación sobre seguridad e instalaciones eléctricas para el sector Oil & Gas: cómo participar

Especialistas de GEVELUX y ACUORA brindarán capacitaciones técnicas adaptadas a las necesidades de cada empresa, con foco en normativa, selección de materiales y prevención de riesgos. Foto gentileza.

Del 4 al 6 de agosto, GEVELUX y Acuora SAS llevarán a empresas de Neuquén una capacitación especializada sobre materiales e instalaciones eléctricas para áreas clasificadas. La actividad está dirigida al sector Oil & Gas, energía e industria, y buscará fortalecer los conocimientos sobre seguridad, normativa y buenas prácticas para operar en ambientes con riesgo de atmósferas explosivas.

«Nuestro principal objetivo es acercar una capacitación de alto nivel a las empresas de Neuquén y la región, brindando conocimientos sobre materiales e instalaciones antiexplosivas, normativa y buenas prácticas aplicadas a la industria«, afirmó a EnergíaOn Exequiel Quinteros, socio gerente de Acuora SAS.

Según Quinteros, la finalidad del encuentro está en dar a conocer los productos GEVELUX que ACUORA comercializa y acompaña técnicamente en la región.

GEVELUX es una empresa argentina con amplia trayectoria en el mercado, fabricante de productos certificados internacionalmente para áreas clasificadas y proveedora de grandes, medianas y pequeñas empresas de distintos sectores industriales.

“Creemos que este tipo de encuentros no solo permiten compartir conocimiento y promover la seguridad industrial, sino también generar vínculos de largo plazo con empresas que buscan soluciones confiables, productos certificados internacionalmente y respaldo técnico especializado”, sostuvo.

Desde la organización, explicaron que la participación requiere una confirmación previa para coordinar el día y horario de cada capacitación. Las empresas interesadas pueden comunicarse con el área comercial de ACUORA SAS al correo comercial@acuora.com.ar o directamente con Exequiel Quinteros, socio gerente, al teléfono 299 462-9769.

La capacitación está dirigida a empresas de Oil & Gas, energía e industria que desarrollan actividades en áreas clasificadas o que buscan ampliar sus conocimientos sobre materiales e instalaciones antiexplosivas. Orientada principalmente a profesionales de ingeniería, mantenimiento, electricidad, instrumentación, seguridad, operaciones, proyectos y compras técnicas, así como a todas aquellas personas vinculadas con la selección, instalación, inspección y mantenimiento de este tipo de equipamiento.

Según detallaron desde la organización, la modalidad de la capacitación permite adaptar los contenidos al perfil y a las necesidades de cada empresa, generando un intercambio técnico dinámico y enfocado en situaciones reales de la industria.

La capacitación se realizará en las instalaciones de las empresas que confirmen su interés en participar. Desde Acuora. Las actividades están organizadas para la primera semana de agosto, con la presencia de Ezequiel Alonso, CEO de GEVELUX; el Ing. Raúl Faustinelli, especialista en materiales e instalaciones antiexplosivas; y Sebastián Visnevetsky, socio gerente y técnico electricista de ACUORA SAS.

Si bien las fechas disponibles son limitadas debido a los compromisos ya asumidos por las empresas organizadoras, a medida que las empresas confirmen su participación se acomodará la agenda y se coordinarán nuevas fechas para poder llegar a todas las que manifiesten interés.

Ejes a abordar

La actividad estará centrada en los principales conceptos relacionados con la seguridad en ambientes donde pueden generarse atmósferas explosivas, abordando desde los componentes de una ignición y una deflagración/explosión hasta la identificación de zonas con riesgo y las medidas necesarias para minimizar peligros.

Durante la capacitación se analizarán los criterios para la clasificación de áreas, considerando factores como el tipo de sustancias presentes, la clasificación de gases, la temperatura de ignición, la permanencia de la atmósfera explosiva y los niveles de seguridad requeridos para los materiales eléctricos.

El programa también incluirá contenidos sobre fuentes de ignición, evaluación de riesgos de explosión o deflagración, instalaciones eléctricas para atmósferas explosivas y la importancia de utilizar materiales certificados para garantizar condiciones seguras de operación.

Además, los participantes podrán conocer aspectos prácticos vinculados a la elección del material eléctrico adecuado para áreas clasificadas, la relación entre modos de protección y zonas, y los factores a tener en cuenta al ingresar o salir de un área con estas características.

Otro de los ejes de la jornada estará relacionado con las buenas prácticas de instalación y mantenimiento, incluyendo el correcto uso de selladores y prensacables, instalaciones típicas, conservación de materiales eléctricos para áreas clasificadas y la revisión de errores frecuentes en el trabajo cotidiano.