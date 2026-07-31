Argentina ya cuenta con más de 5.300 estaciones de servicio

A lo largo del territorio nacional se registran actualmente 5.337 estaciones de servicio habilitadas. La cifra representa un incremento de 63 bocas respecto de noviembre de 2023, cuando el registro contabilizaba 5.274.

Desde una mirada empresarial, YPF mantiene el liderazgo de la red nacional, con 1.638 estaciones, frente a las 1.606 que registraba en 2023, según un relevamiento realizado por Surtidores a partir de datos de la Secretaría de Energía.

Shell, en tanto, también aumentó su presencia y pasó de 843 estaciones en 2023 a 884 en la actualidad. Detrás se ubican otras de las principales redes del mercado, como AXION y Puma Energy.

El mapa se completa con operadores como DAPSA, Gulf, Refinor, Voy y Wico, además de una amplia red de estaciones independientes que mantiene un rol relevante en el abastecimiento de combustibles en rutas, ciudades y localidades del interior.

El relevamiento también refleja cómo la red se adapta a las distintas tecnologías utilizadas por el transporte argentino: del total de establecimientos registrados, 3.225 comercializan exclusivamente combustibles líquidos, mientras que 1.498 combinan la venta de naftas y gasoil con GNC. A estas se suman 596 estaciones dedicadas exclusivamente al expendio de GNC.

A la oferta tradicional se incorpora, de manera gradual, la infraestructura para vehículos eléctricos. El padrón actualizado muestra una mayor presencia de Puntos de Recarga para Vehículos Eléctricos (PRVE) respecto del relevamiento realizado en 2023.

Aunque los cargadores todavía representan una proporción reducida dentro del universo total de estaciones, su expansión acompaña el crecimiento de los vehículos electrificados y la estrategia de las empresas del sector para ampliar su oferta de servicios.