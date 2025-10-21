Un equipo de estudiantes de la UBA se consagró campeón mundial en un certamen de la industria petrolera

Un equipo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que contó con el sponsoreo de YPF, se consagró ganador del campeonato mundial PetroBowl 2025. La final de la competencia, una de las más prestigiosas, se disputó en la ciudad de Houston, Estados Unidos, donde los argentinos vencieron a un equipo de Brasil.

El PetroBowl es un concurso anual de preguntas y respuestas rápidas organizado por la Sociedad Internacional de Ingenieros en Petróleo (SPE). El certamen pone a prueba los conocimientos de los estudiantes en temas técnicos y no técnicos de la industria.

El equipo UBA-YPF es Campeón Mundial del #PetroBowl2025



Hoy se consagraron campeones en Houston tras vencer al equipo brasileño en la final. Un logro que refleja el espíritu de @YPFoficial: dar la milla extra para alcanzar grandes objetivos. pic.twitter.com/HtYJ39MURT — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) October 21, 2025

Para llegar a la instancia mundial, los equipos debieron superar una fase nacional y luego una regional de América Latina y el Caribe, que se realizó en mayo en Río de Janeiro. En el campeonato mundial compitieron los 32 mejores equipos de las universidades más destacadas a nivel global.

Los equipos argentinos

El equipo ganador, denominado YPF-UBA, está integrado por Catalina Montes, Nadine Dinoto, Demian Radio, Stefano Saitta, Luis Rolandelli y Nicolás Laborde, quienes se prepararon durante más de un año para la competencia. La empresa United Airlines colaboró con los pasajes para que el equipo pudiera viajar a Estados Unidos.

Desde YPF también se destacó la participación del equipo YPF-ITBA, que logró superar los octavos de final en el mismo torneo. «El talento joven argentino sigue demostrando que está a la altura de los desafíos globales», se indicó desde la petrolera.