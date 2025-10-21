Fotogalería: así avanza el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) que pronto completará su soldadura

Día a día los soldadores del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) avanzan con la obra a gran velocidad. Se espera que en noviembre se alcancen los 437 kilómetros del ducto del proyecto. Diario RÍO NEGRO recorrió la obra, encontrá acá el avance en 7 fotos.

Foto: Cecilia Maletti.

El Diario RÍO NEGRO recorrió hoy los últimos sectores del oleoducto Allen-Punta Colorada. En el lugar, la cooperación es clave, con trabajadores locales y extranjeros enfocados en la meta de «terminar las soldaduras en noviembre».

Foto: Cecilia Maletti.

Ukmaz es uno de los 23 turcos que llegaron hace tres años a Argentina para operar las soldadoras automáticas que debutaron con el gasoducto Néstor Kirchner, hoy Perito Moreno, y que no se fueron porque pasaron de obra en obra sin cesar.

Foto: Cecilia Maletti.

Foto: Cecilia Maletti.

Con el ducto de 30 pulgadas alcanzando el kilómetro 380 de los 437 totales, la obra muestra un gran avance. Este hito es un incentivo para los trabajadores, que responden a las directrices de Juan Carlos País, gerente de Ambiente y Seguridad de la UTE Sacde-Techint, a cargo del proyecto.

Foto: Cecilia Maletti.

El tendido de los ductos del VMOS

Mientras la obra avanza sin pausa, el equipo se enfrenta a tres desafíos clave: el cruce de las rutas 5 y 9 (entre Sierra Grande y Punta Colorada), y, sobre todo, el cruce del río Negro entre Chichinales y Chelforó, considerado el punto más crítico de toda la traza.

Foto: Cecilia Maletti.

Foto: Cecilia Maletti.

La obra completa, que incluye el oleoducto entre el Valle y la Costa, presenta un avance total del 37,8%. Este porcentaje contempla la construcción simultánea de la playa de tanques colosales para el almacenamiento de crudo, y la instalación de las monoboyas con su respectiva conexión subacuática.