El gobernador de Neuquén anunció que llegan dos petroleras extranjeras a Vaca Muerta: cuáles serían

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, retrucó a la repercusión que generó la venta de dos áreas de Vaca Muerta de parte de la petrolera francesa TotalEnergies y anunció que en los próximos días desembarcará en la zona otras dos empresas internacionales. Si bien no lo dijo, se presume que hizo referencia a la brasileña Fluxus y a la colombiana GeoPark.

«Ante la salida de una empresa internacional, inmediatamente crece una nacional o viene una nueva internacional», indicó el mandatario y anticipó el ingreso de una compañía brasileña esta semana y una colombiana en los próximos 15 días.

Como se marcó, la empresa brasileña indicada por Figueroa sería Fluxus: una firma del Grupo J&F que que en diciembre del 2023 cerró la compra de activos a Pluspetrol en la provincia de Neuquén. Las áreas son Centenario Bloque 1, Centenario Bloque 2 y Centenario Centro. Todas están ubicadas cerca de la capital provincial y la última tiene una concesión de explotación no convencional (Cench).

Si bien ya pasó más de un año y medio desde esa compra, la demora en la firma de los decretos de transferencia de la titularidad de las áreas radica en que desde el gobierno de Neuquén se solicitó una serie de condiciones especiales para completar la cesión.

Según se detalló previamente, estos pedidos que están vinculados a la seguridad con respecto a los pasivos y el saneamiento de los yacimientos. Dado que la empresa del Grupo J&F no tiene antecedentes en el país, la exigencia de Provincia es que tengan garantías y prolijidad en temas delicados como el ambiente.

La segunda firma a la que Figueroa se habría referido es la colombiana GeoPark, que en mayo del 2024 selló un acuerdo con Phoenix Global Resources (PGR) para ingresar a dos áreas de Vaca Muerta como socia, pero que fue anulado en mayo de este año.

La colombiana no tuvo a tiempo el aval del gobierno neuquino y fue la petrolera argentina PGR la que dejó sin efecto el acuerdo. Pero, la compañía extranjera inició gestiones desde entonces para retornar a Neuquén, dado que hasta hace algunos años tuvo presencia en el segmento del convencional.

Según han dado a conocer desde GeoPark, el interés actual no pasa ya por el convencional sino por ingresar al desarrollo de Vaca Muerta, para lo cual trascendió que han mantenido reuniones con el gobierno de Figueroa para analizar las posibilidades de su desembarco.

«En Vaca Muerta no cambiamos las políticas»

El gobernador de Neuquén participó del foro Democracia y Desarrollo, organizado por Grupo Clarín, donde expuso la visión provincial sobre Vaca Muerta, las políticas que impulsa y las oportunidades para los inversores.

“Durante años hemos tenido políticas de Estado muy serias a la hora de brindar seguridad jurídica”, afirmó el mandatario neuquino. Y le pidió al país que “mire y copie” prácticas provinciales. “Si Argentina tomara el camino que han tomado algunas provincias, sería muy importante el aprendizaje para salir adelante”, reflexionó.

En ese sentido, el Gobernador consideró que el Estado y el sector privado deben compartir las inversiones en infraestructura. “Creemos en la presencia del Estado, pero un Estado ordenado y eficiente», expresó.

“En Neuquén cambiamos el signo de gobierno, pero no cambiamos las políticas de Estado” subrayó. “Vaca Muerta nos ha permitido ser resilientes a los vaivenes internacionales y nos prepara para abastecer no solo a Latinoamérica, sino al mundo con GNL”, sostuvo.