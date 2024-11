Un puñado de áreas de Vaca Muerta concentra uno de cada tres barriles de Argentina

El peso de Vaca Muerta en la producción de petróleo de Argentina es cada vez mayor, al punto que ya representa el 56% de las extracciones. Pero dentro de las tierras del shale, hay un grupo de cinco áreas que concentran no solo el grueso de esos rindes, sino que también explican casi uno de cada tres barriles del crudo nacional.

Se trata sin lugar a dudas de los aportes de lo que este medio define como la «zona caliente» de Vaca Muerta, el núcleo de mayor actividad en la formación que está encabezado por YPF, pero que desde hace un tiempo está sumando también a otros dos bloques y operadoras que han sabido ganar peso.

En conjunto, estas cinco áreas de Vaca Muerta registraron en septiembre una producción promedio de 223.000 barriles de petróleo por día, que representa casi el 30% del total de las extracciones que se dieron en todo el país en ese mes, cuando se llegó a los 747.000 barriles diarios.

Como se indicó, esto representa que prácticamente uno de cada tres barriles extraídos del país provinieron de ese puñado de áreas ubicadas en la zona cercana a Añelo, en un radio geográfico relativamente acotado.

El «hub core» de YPF, el grupo de tres áreas de mayor peso de la petrolera de bandera en Vaca Muerta, es el que lidera la producción de petróleo no solo del shale, sino del país en general. Se trata de la tríada formada por los bloques Loma Campana, La Amarga Chica y Bandurria Sur.

Las áreas clave de Vaca Muerta

Específicamente en el caso de Loma Campana, se trata del bloque que más extracciones registra en todo el país, con los 87.000 barriles diarios que reportó en septiembre según el informe de la consultora Economía y Energía, que lidera Nicolás Arceo.

Con ese nivel de extracciones, el área logró desplazar al bloque que por largos años lideró al país: Anticlinal – Cerro Dragón, la nave insignia de Pan American Energy (PAE) en la Cuenca del Golfo San Jorge que en el mismo mes tuvo una producción de 81.000 barriles por día.

Loma Campana es el primer desarrollo de escala de Vaca Muerta, remontándose sus inicios a fines del 2013 tras la aprobación del acuerdo entre YPF y Chevron, las dos firmas que son socias al 50% en el bloque que opera la firma nacional.

Bajada del Palo Oeste de Vista ganó terreno en el petróleo.

Ubicada justo al norte de Loma Campana, está La Amarga Chica, el segundo bloque de Vaca Muerta que más petróleo aportó en septiembre, con un total de 68.000 barriles por día. Se trata del desarrollo masivo que llevan adelante YPF, como operadora, y la firma malaya Petronas, la misma con la que se emprendió el proyecto de GNL.

El bloque es el que más creció en términos de producción este año de la trinidad de YPF, relegando del puesto que tuvo por años Bandurria Sur. Un movimiento que no debe sorprender, ya que por segundo año consecutivo es el bloque de todo el país que más inversiones recibió, con un total que supera ya los 4.000 millones de dólares.

El tercer lugar en el podio de las áreas que más petróleo aportan en Vaca Muerta corresponde al bloque Bajada del Palo Oeste, la nave insignia de Vista. La operadora comandada por Miguel Galuccio llegó en esta área a una producción de 62.000 barriles por día.

Con ese nivel de producción, la firma se consolida además como la segunda empresa con más producción de petróleo en la formación shale, bajo el criterio de propietaria de los barriles.

El cuarto puesto quedó en manos de Bandurria Sur, el último de los tres bloques clave de YPF en Vaca Muerta y en donde la operadora tiene como socios a Shell y Equinor.

En este caso, la producción registrada a diciembre llegó a los 53.000 barriles por día, un nivel tan alto que al igual que sus predecesores, superan en solitario a la producción global de varias de las provincias de la Ofephi.

En tanto que la última área que completa la lista que explica casi uno de cada tres barriles de petróleo del país es La Calera, un desarrollo que técnicamente es productor de gas natural.

Se trata de un área ubicada al oeste de Loma Campana y que es operada por Pluspetrol, con socio al 50% del activo a YPF. El bloque no solo logró alcanzar en septiembre una producción de 21.000 barriles por día, sino que se encamina a un fuerte ramp up para llegar en no más de dos años al doble: 40.000 barriles diarios.

El avance de la producción de petróleo de Vaca Muerta es claro, marcando un crecimiento en términos interanuales del 37,3% en contraposición con el panorama que muestra el convencional, que acumula una caída del 5,6% en el mismo plazo.

Con estos guarismos, la producción de petróleo exclusiva del shale llegó en septiembre a los 418.900 barriles por día, sobre un total nacional de 747.000 que claramente se ha visto beneficiado por el desarrollo de Vaca Muerta, que compensa el declino de los viejos pozos y deja espacio para que el total nacional haya crecido un 14,5% en términos interanuales.