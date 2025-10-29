Argentina defendió su posición en el juicio por YPF y la Cámara de Nueva York puso a prueba los argumentos de Burford

La Cámara de Apelaciones de Nueva York escuchó hoy los alegatos de la República Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF, un litigio histórico en el que el país fue condenado en primera instancia a pagar una indemnización de 18.000 millones de dólares. La audiencia se realizó en el Thurgood Marshall United States Courthouse, en el sur de Manhattan, y estuvo marcada por un intenso intercambio técnico entre los jueces y los representantes legales de ambas partes.

Según informó Infobae el tribunal —integrado por Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson— examinó desde las 12 (hora argentina) la apelación contra el fallo de la jueza Loretta Preska, quien en 2023 responsabilizó al Estado por no haber lanzado una oferta pública de adquisición tras la reestatización de la petrolera.

Durante más de una hora y media, los jueces interrogaron con profundidad tanto a los abogados de la defensa argentina como a los representantes de Burford Capital, el fondo que compró los derechos de litigar en este caso y que sería el principal beneficiario del fallo de Preska. Los mercados interpretaron la audiencia como negativa para Burford, cuyas acciones caían casi un 10% pasadas las 15 en Buenos Aires.

El representante de la Argentina, Robert Giuffra, del estudio Sullivan & Cromwell, respondió más de veinte preguntas de los magistrados y centró su exposición en tres ejes: el derecho público argentino, el derecho societario privado y la metodología de cálculo de daños.

Giuffra defendió que «la Corte del distrito inventó un remedio sin precedentes no autorizado por la ley argentina» y remarcó que «el fallo es el mayor dictado nunca contra un Estado soberano por el Distrito Sur de Nueva York». Agregó que «los reclamos de los demandantes son exclusivamente de derecho argentino» y que «los tribunales locales prevén un sistema integral para las disputas relativas a expropiaciones».

Consultado sobre la pertinencia del foro estadounidense, el abogado fue categórico: «Consideramos que este caso nunca debió resolverse en una corte estadounidense, ya que todos los puntos en disputa giran en torno a reglas locales».

Giuffra también explicó que «en Argentina existe un sistema de pagador único, como ocurre también en otros países de América Latina», y que los accionistas minoritarios tuvieron vías locales disponibles, aunque optaron por no utilizarlas.

Respecto a la naturaleza del reclamo, insistió: «Incluso si hay un derecho contractual, siempre resulta subordinado al derecho público. En Argentina, ese derecho se canaliza mediante el sistema público».

La defensa recordó que el prospecto de la oferta pública de YPF establecía jurisdicción exclusiva en Argentina y que «no existió un caso equivalente de tribunales estadounidenses interpretando derecho local en contra de la propia tradición jurídica del país soberano afectado».

El comunicado de la Procuración del Tesoro

Tras la audiencia, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) difundió un comunicado en el que valoró el trabajo de su equipo y el de los abogados externos: «Los abogados de la República Argentina presentaron los argumentos de la República con claridad, convicción y determinación. La defensa destacó la responsabilidad del tribunal de aplicar correctamente el derecho argentino, tal como lo haría un tribunal argentino; subrayó la importancia del caso para la República y sus habitantes, y apeló al sentido de justicia del tribunal y a la integridad del sistema judicial de los Estados Unidos».

La PTN añadió que «Argentina se muestra optimista en que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revertirá la errónea decisión de la Corte de Distrito», reconociendo que los tribunales estadounidenses «no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones».

Los argumentos de Burford Capital

Por su parte, el abogado de los demandantes, Paul Clement, sostuvo que «al realizar la privatización en 1993, Argentina y YPF ofrecieron garantías extraordinarias para atraer inversores a la Bolsa de Nueva York, incluyendo el compromiso de lanzar una oferta pública en caso de que el Estado recuperara el control de la empresa».

Aclaró que sus clientes, aunque no participaron en la emisión original, «compraron las acciones en dólares y las reglas de los estatutos los amparan por igual». Además, rechazó que el fuero argentino fuera de cumplimiento obligatorio: «No hay ningún texto en el derecho local que establezca remedios exclusivos».

Clement también argumentó que la elección de Nueva York como foro respondía a un temor «fundado» de parcialidad judicial en Argentina: «En su momento existía el temor de que los abogados fuesen perseguidos penalmente en la Argentina por intentar ejecutar un fallo extranjero».

El equipo de Burford defendió que el fallo de Preska fue producto de un proceso completo, con juicio oral y testimonio de expertos de ambas partes.

Un caso sin precedentes

El juicio por la expropiación de YPF, iniciado en 2015, se convirtió en el mayor litigio internacional contra un Estado soberano en tribunales de Estados Unidos. La causa se originó tras la decisión del gobierno argentino de recuperar el control de la petrolera en 2012, cuando adquirió el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol.

Argentina ya había alcanzado en 2014 un acuerdo de 5.000 millones de dólares con la petrolera española, pero Burford —que adquirió los derechos de litigio de los antiguos accionistas minoritarios Petersen Energía y Eton Park— llevó el caso ante la justicia norteamericana.

Ahora, la expectativa se centra en la decisión del Segundo Circuito de Nueva York, que deberá determinar si confirma o revoca la sentencia de Preska.