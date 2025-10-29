La gigante árabe ADNOC se suma al GNL de YPF: cómo surgió la alianza que une tres continentes

El gas de Vaca Muerta es la clave del plan exportador de GNL que ahora sumará a la gigante árabe ADNOC.

A lo sumo en una semana se definirá un hito trascendental en el megaproyecto exportador de gas natural licuado (GNL) que encabeza YPF al sellarse la incorporación como socia de una de las petroleras más grandes del mundo ADNOC, de Emiratos Arabes Unidos (EAU). Aquí repasamos cómo se dieron las negociaciones que unieron tres continentes para que los árabes desembarquen finalmente en Vaca Muerta.

La confirmación de que ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) es una de las dos supermajor globales con las que YPF negocia redondear como anillo al dedo el proyecto para exportar 18 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA) se dio esta semana y la novedad provino del otro lado del mundo, desde la misma Abu Dhabi.

La petrolera del estado monárquico oriental fue la que reveló que se sumará al plan exportador de Argentina durante un contacto con la prensa en función de que el próximo lunes comenzará en Abu Dabi la feria petrolera más grande del mundo, ADIPEC, en la que precisamente se busca firmar su incorporación al plan que ya tiene a YPF en alianza con la estatal italiana Eni.

Pero las gestiones para que ADNOC se sume al plan Argentina LNG comenzaron mucho antes, y tuvieron como disparador a las autoridades del Ente Nazionale Idrocarburi (Eni) que están bajo el ala de su CEO, Claudio Descalzi.

En este recorrido por tres continentes fueron las autoridades de Eni las que sugirieron e impulsaron el ingreso de ADNOC al plan, dado que las petroleras cuentan con un largo historial de trabajo conjunto que se remonta al 2018 cuando la italiana tomó participaciones en el offshore del país de Asia, y las que se suman como dato nada menor la participación del 20% que Eni tiene en ADNOC Refining, la refinería y comercializadora de Abu Dabi.

Ya en marzo, durante uno de los eventos más importantes de mundo de la energía como es CERAweek, que organiza Standard and Poor´s en Houston, Estados Unidos, los encuentros entre las petroleras de los tres continentes fueron más que auspiciosos.

Y de hecho, de esa ronda de contactos que encabezó el CEO de YPF, Horacio Marín, no solo se dieron grandes avances en el plan del GNL, sino también en la exploración del offshore en el Mar Argentino, para lo cual se firmó un memorandum de entendimiento con Eni para el estudio del bloque OFF 4, que es de titularidad de YPF y corresponde en realidad a Uruguay.

Las tratativas por estas horas apunta a que durante la feria ADIPEC, que comienza el próximo lunes en Abu Dabi se firme no solo el ingreso de ADNOC, la firma que tiene de CEO al Sultan Ahmed Al Jaber, sino que desde YPF se busca redoblar la apuesta y sellar también la participación definitiva de Shell, aprovechando que entre los grandes expositores del evento estará también el CEO de Shell, Wael Sawan.

El plan para exportar el gas de Vaca Muerta al mundo

Argentina LNG es el mayor plan exportador de gas y de energía argentina en general. Está conformado por una Fase 1 que ya está en marcha, bajo la sociedad creada para esto que se llama Southern Energy -un requisito que impone el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

Esta Fase 1 está encabezada por Pan American Energy (PAE) y la noruega Golar que aportará los dos barcos fábrica. Y cuenta con socios a YPF, Pampa Energía y Harbor Energy y una decisión final de inversión (FID) ya sellada por 15.000 millones de dólares, para iniciar las exportaciones desde la costa de Río Negro en 2027 con un volumen esperado de 6 MTPA.

Las Fases 2 y 3 se están uniendo ahora. Pues la 2 corresponde a los 12 MTPA que acordaron Eni e YPF, pero que se busca dar con conjunto con los 6 MTPA acordados entre YPF y Shell. Y a los que ahora se sumará ADNOC, siempre bajo la modalidad de socio integral de todo el proyecto.

Además, en esta fase 2-3 que estima una inversión de 85.000 millones de dólares, se espera sumar a comercializadores (offtakers) de peso, entre ellos la major norteamericana ExxonMobil.