Es oficial: YPF compró Refinor por más de US $25 millones y refuerza su presencia en el norte argentino

Refinor gestiona una red de más de 70 estaciones de servicio en 7 provincias. Foto: Gentileza.

Este martes se oficializó la compra de Refinor por parte de YPF. De esta manera, la petrolera estatal refuerza su presencia en el norte del país tras adquirir la fracción accionaria de Hidrocarburos del Norte por un monto superior a los US $25 millones.

Esta operación fue denominada «estratégica», dado a que se asegura el funcionamiento del poliducto que conecta la terminal de despacho de YPF en Montecristo (Córdoba) con el nodo de Refinor en Banda del Río Salí (Tucumán).

Además, Refinor gestiona una red de más de 70 estaciones de servicio distribuidas en Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco.

A partir de esta adquisición, YPF garantiza la continuidad operativa y el abastecimiento en todo NOA: «La compañía trabajará, también, para alinear los estándares operativos de Refinor con las mejores prácticas y procesos que promueve YPF en toda su cadena de valor».

YPF compró Refinor: cómo fue la operación

Según precisó la Comisión Nacional de Valores (CNV), YPF adquirió el 50% del capital social y de los derechos de voto de Refinor, mediante la compra a Hidrocarburos del Norte S.A.

A través del balance trimestral al 30 de junio de 2025, se registraron créditos por ventas y

cuentas por cobrar con Refinor por un total de $8.478.527.468, así como pasivos por $1.086.079.722.

Con esta compra, YPF -que ya era titular del 50% de Refinor- poseerá el 100% del paquete accionario por un monto que asciende a los US $25.200.000.