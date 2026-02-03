Una nueva empresa canadiense apuesta por el sector minero de Argentina

Orvana Minerals Corp. anunció el inicio de su primer programa de perforación profunda en el proyecto Taguas, ubicado en la provincia de San Juan. Los trabajos surgen luego de que recientes estudios geofísicos delinearan anomalías que podrían estar asociadas a un sistema de pórfido de cobre y oro en profundidad.

Según informó la compañía en su sitio web, los relevamientos de Polarización Inducida (IP) y Magnetotelúrica (MT) permitieron identificar un corredor con rumbo norte-sur caracterizado por alta cargabilidad y una zona profunda de resistividad moderada a baja, respuestas que en determinados contextos geológicos suelen vincularse con la presencia de sulfuros. A partir de estos resultados, Orvana puso en marcha una campaña de perforación destinada a evaluar el potencial mineral del sistema en profundidad.

Levantamiento MT Taguas, isosuperficies de resistividad del modelo de inversión 3D (capas) alrededor de resistividades bajas (10, 20, 50 y 100 Ωm en rojo, naranja, beige y amarillo, respectivamente) y resistividades altas por encima de los 3800 msnm y al oeste de 2415800 mE (300 y 500 Ωm, azul claro y azul oscuro, respectivamente), vistas de lado desde el este. La línea verde representa el sondaje planificado TADD278. (CNW Group/Orvana Minerals Corp.)

Juan Gavidia, CEO de Orvana, destacó que la integración de la geofísica de penetración profunda con datos geológicos y geoquímicos históricos permitió mejorar significativamente la orientación de los sondeos. “Esta campaña inicial representa un paso clave para probar el potencial del proyecto para mineralización de cobre y oro en profundidad”, señaló.

Un proyecto reposicionado

La compañía explicó que el proyecto Taguas fue reposicionado estratégicamente para ampliar su alcance exploratorio, más allá del recurso de oro y plata oxidado cercano a la superficie que había sido evaluado en la Evaluación Económica Preliminar (PEA) de 2021. El nuevo enfoque apunta a investigar la posible presencia de mineralización de sulfuros subyacente y un sistema de pórfido profundo.

En ese marco, Orvana completó un modelo geológico actualizado y diseñó un estudio geofísico orientado a identificar objetivos a profundidades de hasta 1.500 metros. La reinterpretación de datos históricos, combinada con los nuevos relevamientos, permitió priorizar los blancos que hoy están siendo evaluados mediante perforación.

El análisis de registros históricos de perforación junto con estudios espectrales VNIR-SWIR permitió identificar vectores geoquímicos y de alteración compatibles con un sistema de pórfido a lo largo de un corredor de 2,5 kilómetros entre Cerro Campamento y Cerro IV. Estos datos revelan gradientes de temperatura crecientes, enriquecimiento de cobre y molibdeno en profundidad y la presencia de vetillas de cuarzo tempranas, indicadores típicos de sistemas magmático-hidrotermales.

Aunque la perforación profunda previa es limitada en algunos sectores del proyecto, la convergencia de estos indicadores fue considerada alentadora por la compañía y suficiente para justificar una evaluación más profunda.

Resultados geofísicos

Elipse púrpura (2 km × 1 km) que representa la proyección superficial de una sección horizontal a 3000 msnm (aproximadamente 1000 m de profundidad) de la anomalía de baja resistividad de 20 Ω·m. El núcleo de la anomalía se ubica entre el Cerro Campamento y el Cerro Taguas Norte y coincide con otros indicadores de posible presencia de pórfido identificados en los sondeos. Las anomalías geofísicas son de carácter interpretativo y no confirman la presencia de mineralización. (CNW Group/Orvana Minerals Corp.

Los estudios geofísicos fueron realizados por Ridgeback Geofísica Argentina SA y cubrieron un área de 4 km² entre Cerro Campamento y Cerro Cuarto, utilizando una grilla de 400 por 400 metros. El relevamiento MT permitió modelar la resistividad del subsuelo hasta unos 1.500 metros, mientras que el estudio IP alcanzó profundidades de entre 800 y 1.000 metros.

La interpretación integrada de ambos métodos delineó un corredor continuo de alta cargabilidad coincidente con una zona profunda de baja resistividad, abierta tanto hacia el norte como hacia el sur. Si bien estas anomalías no confirman la existencia de un yacimiento económicamente viable, la compañía señaló que son consistentes con los modelos geológicos utilizados en la exploración de pórfidos de cobre y oro.

Programa de perforación

El programa de perforación comenzó en enero de 2026 y contempla un total preliminar de 4.500 metros, utilizando una única plataforma, con finalización estimada para abril, sujeta a condiciones operativas y logísticas. El primer pozo apunta al núcleo de baja resistividad ubicado entre Cerro Taguas Norte y Cerro Campamento y tiene una longitud proyectada de 1.500 metros.

Orvana indicó que los resultados de la campaña se informarán a medida que estén disponibles, una vez completados los análisis y procesos de verificación correspondientes.