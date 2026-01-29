Minería en auge, pero bajo presión: advierten por la viabilidad de los proyectos

Mientras la minería se consolida como un sector clave para la transición energética y la descarbonización global, crece la preocupación dentro de la propia industria por la viabilidad de los proyectos de capital. Así lo revela el estudio “Powered for Change 2025 – Industrial decarbonization in the age of Gen AI”, elaborado por Accenture, que muestra un escenario de avances desiguales, presiones de costos y metas climáticas cada vez más desafiantes.

Según el informe, la preocupación por la viabilidad de los proyectos de inversión en minería aumentó 20% en el último año, pasando del 30% al 50% de los ejecutivos del sector en 2025. Este salto refleja el impacto combinado de la inflación, el encarecimiento de las energías limpias y la complejidad de implementar estrategias de descarbonización a gran escala.

Metas climáticas lejos del objetivo

El estudio señala que, a nivel global, solo el 14% de las compañías de petróleo, gas, energía eléctrica e industria pesada del G2000 está en camino de alcanzar la carbono neutralidad en sus operaciones para 2050, una cifra que incluso retrocede respecto del 18% registrado el año pasado.

La mayoría de las empresas industriales aún no logra un enfoque de largo plazo para reducir emisiones. Fuente Accenture.

En el caso del sector de Recursos Naturales, el panorama es similar: apenas el 14% cumpliría las metas de reducción de emisiones hacia 2050, mientras que un 57% no solo no avanza, sino que está aumentando sus emisiones, evidenciando un fuerte rezago frente a los compromisos climáticos asumidos.

Costos, inflación y proyectos en revisión

Sebastián Feldberg, líder de Industry X de Accenture, explicó que las compañías mineras enfrentan una “cascada de problemáticas superpuestas”. De acuerdo con el estudio, 25% de los ejecutivos del sector está preocupado por la inflación, mientras que 50% señala el costo de las energías limpias como uno de los principales desafíos.

Sebastián Feldberg, líder de Industry X de Accenture. Foto Gentileza.

“Estos factores han llevado a que la preocupación por la viabilidad de los proyectos de capital haya aumentado 20 puntos en el último año entre los ejecutivos de la industria minera”, detalló Feldberg, marcando un cambio de clima en un sector que, al mismo tiempo, es clave para el desarrollo de tecnologías bajas en carbono.

La transición energética avanza, pero con tensiones económicas crecientes. Fuente: Accenture.

Pese al escenario desafiante, el informe plantea que estrategias estructuradas y multiproyecto en tecnologías como hidrógeno verde, captura de carbono, electrificación y manufactura modular pueden reducir de manera significativa el gasto de capital y mejorar la competitividad. Según Accenture, un enfoque multiproyecto en iniciativas de hidrógeno verde podría reducir los costos hasta un 20% en las fases iniciales y hasta un 35% en su etapa de mayor desarrollo, al aprovechar economías de escala, estandarización y aprendizajes acumulados.

Feldberg concluyó que, frente al fuerte rezago en las metas climáticas hacia 2050, “las mineras deben abandonar los proyectos aislados y avanzar hacia un enfoque multigeneracional y basado en portafolios, que estandarice procesos, fomente la innovación y permita acelerar la transición energética sin comprometer la viabilidad económica”.