Una provincia argentina busca convertir la basura de casas e industrias en electricidad 

El Gobierno de San Juan dio un paso decisivo hacia un modelo energético más limpio y sostenible al presentar oficialmente en el departamento de Sarmiento el reinicio de las obras del Proyecto VERSU, una planta destinada a convertir residuos sólidos urbanos y agroindustriales en energía eléctrica.

La iniciativa es ejecutada por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y forma parte de una estrategia integral orientada a la economía circular, la protección ambiental y el fortalecimiento de la matriz energética provincial. El anuncio se realizó ante el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, en el marco de una reunión institucional donde se detalló el plan de trabajo para la culminación y puesta en marcha de la planta.

Durante el encuentro se expusieron los avances técnicos, administrativos y de gestión que permitieron reactivar el proyecto tras un proceso de reorganización llevado adelante a lo largo de 2025. Entre los hitos más relevantes se encuentra la regularización legal del predio, a partir de la cesión de una fracción de terreno por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a EPSE, formalizada mediante un decreto del Gobierno de San Juan, que habilita el inicio efectivo de las obras.

Actualmente, EPSE avanza con el plan de inversiones previsto, que contempla como primer paso la perforación para asegurar el suministro de agua industrial, indispensable para el funcionamiento de la planta. En paralelo, se están recuperando equipos existentes que se encontraban fuera de servicio, con especial foco en la caldera de vapor, pieza clave del proceso de generación energética.

El proyecto también incluye una etapa de modernización tecnológica, con mejoras en los sistemas de seguridad y control, además de la ejecución de obras civiles estratégicas. Entre ellas se destaca la construcción de un laboratorio de mediciones ambientales, que permitirá monitorear todas las etapas del proceso una vez que la planta entre en operación.

De manera coordinada, la Provincia y el municipio trabajan en la planificación del sistema de gestión de residuos y en el fortalecimiento de la planta de separación, que garantizará el suministro de combustible necesario para el funcionamiento continuo de VERSU.

La próxima instancia determinante será la adquisición del turbo generador, que abrirá el camino a las pruebas finales, la puesta en marcha y el inicio de la generación de energía eléctrica. Se estima que la planta podrá abastecer a más de 1.300 hogares, reducir hasta en un 90 % el volumen de residuos y consolidar un modelo de producción energética basado en tecnología desarrollada localmente.