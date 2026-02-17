Vicuña anunció la inversión de 18.000 millones de dólares para un megaproyecto minero en San Juan

Se espera que el proyecto quede posicionado entre las cinco operaciones de cobre, oro y plata más importantes a nivel mundial en los próximos años. Foto: gentileza.

Vicuña Corp., empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining, confirmó una inversión total de 18.000 millones de dólares en los próximos años para operaciones de cobre, oro y plata en el norte del país. Lo hizo tras presentar los resultados de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) que integra por primera vez una visión técnica unificada de los depósitos mineros Josemaría y Filo del Sol, ambos bajo el proyecto Vicuña.

En el plan de desarrollo se contempla una inversión inicial de 7.000 millones de dólares, con un total estimado de 18.000 millones a lo largo del desarrollo. Está pensado entres etapas consecutivas, tanto en Argentina -con ambos proyectos en San Juan- como en Chile– con el depósito Filo del Sol también ubicado en la adyacente Región de Atacama-.

Según la empresa, a partir de este anuncio se espera que Vicuña quede posicionado en el futuro entre las cinco operaciones de cobre, oro y plata más importantes a nivel mundial, con un promedio de producción anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata durante los primeros 25 años.

Solo durante la primera década de producción, se estima que el proyecto entregue alrededor de 2,5 millones de toneladas de cobre, 5,5 millones de onzas de oro y 214 millones de onzas de plata.

El CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, aseguró que la iniciativa es una «oportunidad transformacional para la Argentina. Como uno de los distritos de cobre no desarrollados más relevantes del mundo, tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico de largo plazo a través de inversión extranjera, empleo y mayores ingresos por exportaciones«.

Cómo se realizará el proyecto

El proyecto Vicuña se estructurará en tres etapas en Argentina y Chile, alineadas con la madurez de cada activo, así como la infraestructura necesaria para su desarrollo. Para la etapa 1 se realizaría una inversión de 7 mil millones de dólares, desde 2027 hasta la primera producción, prevista para 2030.

La primera etapa se enfocará en el depósito Josemaría, con el desarrollo de una mina a cielo abierto y una planta concentradora diseñada para futuras expansiones, con el objetivo de acelerar la producción inicial y generar el flujo de caja operativo de forma temprana.

La segunda etapa estará dedicada al desarrollo de los recursos de óxidos de Filo del Sol y una planta para la recuperación de cobre, oro y plata, para así ampliar la capacidad productiva del proyecto y remover la capa de óxidos sobre los sulfuros del depósito.

Por último, la tercera etapa implicará la expansión de la planta concentradora y el desarrollo del depósito de sulfuros de Filo del Sol, para elevar los niveles de producción a 293.000 toneladas por día aproximadamente. Se incorporará infraestructura estratégica, bajo esquema de outsourcing, incluyendo una planta desalinizadora de agua, un sistema de transporte de concentrado y la instalación de una planta de tratamiento de concentrado.