Fundación YPF lanza su programa de becas 2026: se busca impulsar la graduación de profesionales en energía

El programa de la Fundación YPF vincula a los estudiantes con la práctica profesional mediante mentorías personalizadas y visitas a centros de monitoreo en tiempo real.

La Fundación YPF inició formalmente el proceso de inscripción para su programa de becas de grado 2026, una iniciativa consolidada como uno de los puentes más sólidos entre el ámbito académico y la industria energética nacional. La convocatoria se orienta a estudiantes de universidades públicas que cursen carreras de Ingeniería, Tecnología, Ciencias de la Tierra y Ciencias del Ambiente, con el objetivo de acompañar el desarrollo de profesionales en áreas críticas para el crecimiento del país.

Para esta edición, los beneficios están segmentados tanto para alumnos que ingresan al primer año de su formación como para estudiantes avanzados que cuenten con entre el 50% y el 70% de la carrera aprobada. La cobertura geográfica del programa incluye facultades con sedes en Buenos Aires, CABA, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Chubut, Córdoba, Santa Fe, San Juan y Salta, reforzando el carácter federal de la propuesta.

El formulario de postulación ya se encuentra disponible en el sitio oficial https://becas.fundacionypf.org/ y recibirá solicitudes hasta el próximo 8 de marzo.

El proceso de selección pone especial énfasis en el mérito académico y en el apoyo a jóvenes que enfrentan contextos socioeconómicos adversos. Un dato que refleja el impacto social del programa es que el 96% de los beneficiarios actuales representan la primera generación de estudiantes universitarios en sus familias, lo que posiciona a esta beca como una herramienta clave de movilidad social ascendente.

A diferencia de otros programas de ayuda económica, la propuesta de la Fundación YPF ofrece una inmersión directa en el mundo laboral. Cada becario cuenta con la guía de un mentor profesional de la compañía, quien lo acompaña en su disciplina específica para generar un vínculo real con la industria.



La convocatoria está dirigida para jovenes y adultos interesados en la formación en el sector energético. Foto Fundación YPF.

Esta formación se complementa con el Encuentro Anual de Becarios, donde los 300 seleccionados visitan yacimientos de petróleo y gas, centrales térmicas y refinerías, además de participar en el «Ideatón», un espacio diseñado para proponer soluciones innovadoras a los desafíos energéticos actuales.

Los estudiantes seleccionados acceden también a instancias de formación complementaria en ciencia de datos, innovación, oratoria e idiomas especializados para ingeniería. Los interesados en postularse tienen tiempo hasta el próximo 8 de marzo para completar el formulario a través del sitio oficial de la fundación, cumpliendo así con el primer paso para acceder a estas experiencias formativas de excelencia dirigidas por especialistas de YPF.