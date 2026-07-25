Vaca Muerta lidera el financiamiento corporativo: las energéticas emitieron deuda por US$5.307 millones.

Las empresas del sector energético se consolidaron como las principales protagonistas del mercado de deuda corporativa argentino durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, emitieron obligaciones negociables por US$ 5.307 millones, lo que representó el 55,1% de los US$ 9.632 millones colocados por el conjunto de las compañías.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta y por la necesidad de financiar proyectos de exploración, producción, transporte y generación de energía.

Según un informe de la consultora RICSA ALyC, las compañías energéticas realizaron 24 emisiones sobre un total de 169 colocaciones en el mercado, equivalentes al 14% del total. Sin embargo, los montos fueron significativamente superiores a los del resto de los sectores.

El ticket promedio de las emisiones energéticas alcanzó los US$ 221 millones, frente a un promedio general de US$ 56,9 millones. La diferencia refleja la escala de los proyectos vinculados con la expansión de la producción hidrocarburífera y la infraestructura energética.

El mercado de obligaciones negociables creció un 8% respecto del primer semestre de 2025. La mayor aceleración se produjo entre el primer y el segundo trimestre, cuando las emisiones totales pasaron de US$ 3.956 millones a US$ 5.676 millones, un incremento del 43%.

En el sector energético, el salto fue aún mayor. Las colocaciones pasaron de US$ 1.848 millones en el primer trimestre a US$ 3.459 millones en el segundo, lo que representó una suba del 87%.

Entre las principales empresas que recurrieron al mercado de deuda se destacaron YPF, Pampa Energía, Edenor, Vista Energy y Pluspetrol. En conjunto, estas compañías concentraron una parte significativa del financiamiento energético obtenido durante el período.

YPF realizó tres emisiones por US$ 833 millones, Pampa Energía obtuvo US$ 700 millones, Edenor colocó US$ 640 millones, Vista Energy captó US$ 617 millones y Pluspetrol sumó US$ 500 millones.

Los diez mayores emisores del sector concentraron el 90,8% del volumen total de deuda energética, equivalente a aproximadamente la mitad de todo el mercado de obligaciones negociables corporativas del semestre.

Otro dato destacado fue la fuerte dolarización del financiamiento. El 99,4% de las emisiones energéticas se realizó en dólares, frente al 58% registrado para el conjunto del mercado, donde el 42% restante correspondió a colocaciones en pesos.

Este comportamiento está relacionado con el perfil exportador de buena parte de los proyectos de Vaca Muerta y con la necesidad de financiar inversiones de largo plazo en moneda extranjera.

El crecimiento del financiamiento también se produjo en un contexto de expansión de la producción hidrocarburífera. Vaca Muerta continúa registrando niveles récord de extracción de petróleo y gas, lo que demanda nuevas inversiones en perforaciones, plantas de tratamiento, gasoductos y oleoductos.

Durante mayo, la producción petrolera alcanzó un máximo histórico de 903.700 barriles diarios, mientras que el gas natural se acercó en junio a los 158 millones de metros cúbicos por día.

Las proyecciones oficiales apuntan a una producción anual de 54,5 millones de metros cúbicos de petróleo, un 16% más que en 2025. De concretarse, 2026 se convertiría en el año de mayor producción petrolera de la historia argentina, por encima del récord registrado en 1998.