Vaca Muerta: una por una, las áreas que impulsaron el récord del petróleo de junio

Cinco bloques de Vaca Muerta fueron los que más impulsaron el récord histórico del petróleo de junio.

En junio la provincia de Neuquén, la principal jurisdicción de Argentina en materia de hidrocarburos alcanzó un triple récord histórico, al lograr la mayor producción de petróleo en general y de shale oil en particular y también de gas natural. En el caso del crudo, hubo cinco áreas de Vaca Muerta que fueron las que más impulsaron el auge productivo.

Dentro del triplete de récords, el total de extracciones de petróleo llegó en junio en Neuquén a los 647.987 barriles por día, un valor actualizado dado que recién ayer se completaron las declaraciones juradas de todas las petroleras.

Este valor marca un incremento del 1,83% sobre el mes previo, o dicho de otra forma, entre un mes y el siguiente se sumaron 11.692 barriles por día.

Un reciente informe del gobierno neuquino detalló que en ese incremento fueron cinco los bloques que más traccionaron con un dos particularidades destacadas: solo una de las cinco áreas es operada por YPF y la que más barriles incorporó no se ubica en la zona de Añelo, sino en el norte de Vaca Muerta, cerca de Rincón de los Sauces.

El área que más barriles sumó en junio fue Bajo del Choique – La Invernada, el bloque insignia de Pluspetrol que hace dos años le compró a la norteamericana ExxonMobil y que representa la clara consolidación del «polo norte» de Vaca Muerta, una zona ubicada hacia el límite con Mendoza y centrada en la producción de petróleo con apenas gas natural. Este bloque sumó nada menos que 11.183 barriles diarios.

El impulso de Vaca Muerta se notó también en las exportaciones. Foto: archivo Matías Subat.

El segundo bloque que más producción incorporó en junio fue Cruz de Lorena, una de las áreas que conforman el hub core de Shell, ubicada entre Añelo y San Patricio del Chañar. Allí la angloholandesa sumó 5.798 barriles a su producción diaria.

En el tercer lugar se ubicó el área que es operada por YPF, con Vista Energy como socia: La Amarga Chica. Este bloque -el segundo de mayor producción en toda Vaca Muerta- incorporó durante el mes pasado 4.586 barriles diarios.

En tanto que el cuarto bloque que más producción sumó fue otro de los que integran el hub core de Shell, Bajada de Añelo, que sumó 3.545 barriles diarios dejando en claro que Shell pisó el acelerador en junio.

Mientras que la última área que más barriles incorporó fue La Calera, con 2.680 barriles más por día, un bloque operado por Pluspetrol con YPF como socio, que tiene la particularidad de dar casi en mitades iguales gas y petróleo y que por ende aprovechó también la mayor demanda de gas natural propia del invierno.

Los rindes de los desarrollos de Neuquén marcaron que el términos interanuales el crecimiento de la producción de petróleo fue brutal, del 30,4%.



