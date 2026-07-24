Valcheta reunió a proveedores locales de cara a los grandes proyectos mineros y energéticos de Río Negro

El objetivo fue permitir que más empresas rionegrinas puedan prepararse e integrarse a las cadenas de valor de los grandes proyectos que se desarrollan en la región. Foto: Gobierno de Río Negro.

Más de 40 empresas participaron de una jornada en Valcheta, orientada a impulsar la participación de proveedores locales en los grandes proyectos energéticos y mineros que se están llevando a cabo en Río Negro.

El encuentro fue organizado por el gobierno provincial y reunió a más de 60 personas provenientes de Bariloche, San Antonio Oeste, el Alto Valle, Valcheta y otras localidades cercanas. Allí se les acercó información acerca de los regímenes de promoción, empleo y financiamiento que acompañan el desarrollo de estos sectores.

En este contexto fue que se presentó la nueva reglamentación de la Ley Provincial 5805, que establece el Régimen de Promoción y Desarrollo de Proveedores Rionegrinos, junto con el nuevo mecanismo de certificación para empresas de la provincia.

Además de explicar el proceso de inscripción y certificación, se abordaron las obligaciones que deberán cumplir las empresas operadoras, contratistas y subcontratistas, el funcionamiento del Régimen de Preferencia previsto por la ley, las sanciones aplicables y los beneficios para las firmas certificadas.

Según la Provincia, el objetivo de esta medida fue brindar herramientas concretas para que más empresas rionegrinas puedan prepararse e integrarse a las cadenas de valor de los proyectos estratégicos que se desarrollan en el territorio provincial.

Foto: Gobierno de Río Negro.

Diálogo entre empresas mineras y potenciales proveedores

Posteriormente, las empresas Ivana Minerales y Minera Cielo Azul, presentaron el estado actual de los proyectos que están realizando en la provincia, y compartieron cuáles son las necesidades de bienes y servicios que deberán cubrir en las próximas etapas de desarrollo.

De esta manera, se generó un espacio de intercambio entre las firmas y potenciales proveedores locales.

La actividad también permitió acercar información al sector privado sobre las futuras demandas de la industria y promover vínculos tempranos entre las operadoras y las empresas rionegrinas.

Información sobre empleo y financiamiento para las pymes

Desde la Secretaría de Trabajo de Río Negro se expusieron los principales alcances de la Ley Provincial 5804 y su decreto reglamentario, con énfasis en el funcionamiento del Servicio de Empleo Rionegrino (SER) y en las obligaciones que deberán cumplir las empresas en materia de contratación de mano de obra local.

Por su parte, el Fondo de Garantías Río Negro (FOGARIO) presentó las herramientas de garantía disponibles para facilitar el acceso al financiamiento de las pymes, promoviendo inversiones que les permitan responder a las demandas de los nuevos desarrollos productivos.