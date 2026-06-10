Vaca Muerta Oil Sur: cargaron en Buenos Aires más de 700 caños que irán a Punta Colorada

Operación clave: cargaron los 721 tubos de acero que se utilizarán para la infraestructura en las costas rionegrinas. (Foto: Gentileza CGPDS).

El megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la obra de infraestructura impulsada por YPF para potenciar la exportación de hidrocarburos de Argentina, completó otro paso logístico clave. Se puso en marcha una compleja maniobra de carga pesada en los muelles de Buenos Aires que involucra los materiales esenciales para el tramo offshore que se instalará en las costas rionegrinas de Punta Colorada.

La operación de gran envergadura tuvo lugar en el muelle público del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, donde se concretó el embarque de 721 tubos de acero a bordo del buque de carga general MV Athanasia. Del total de los ductos, 658 cuentan con un revestimiento especial de hormigón diseñado específicamente para resistir las condiciones del lecho submarino en la zona de las monoboyas de exportación en Río Negro, así informaron desde el Consorcio del puerto.

Según el esquema de transporte marítimo coordinado por la empresa Arendal, las toneladas de cañerías serán trasladadas por el Atlántico hasta el puerto de San Antonio Este, el nodo logístico receptor desde donde se desplegará la embarcación especializada encargada de realizar la instalación submarina definitiva del proyecto petrolero.

Los caños de Tenaris y una cadena de valor industrial especializada

La maniobra refleja el despliegue técnico y la articulación de grandes jugadores de la industria metalúrgica y logística argentina. La provisión inicial de las estructuras estuvo a cargo de SIAT/Tenaris, firma que movilizó más de 10.100 toneladas de materiales hasta las zonas fiscalizadas de acopio que la operadora Loginter administra en la terminal portuaria de Avellaneda.

Foto: gentileza.

Para cumplir con las exigencias del proyecto en el Golfo San Matías, el material requirió un proceso de industrialización en dos etapas:

Despliegue y tratamiento: Una parte mayoritaria de los caños de acero fue derivada desde el puerto hacia la planta industrial especializada de Socotherm , ubicada en la localidad bonaerense de Escobar.



Una parte mayoritaria de los caños de acero fue derivada desde el puerto hacia la planta industrial especializada de , ubicada en la localidad bonaerense de Escobar. Revestimiento de hormigón: En dichas instalaciones se les aplicó la cobertura de hormigón de alta densidad para darle el peso y la protección técnica necesaria antes de retornar a los muelles para su estiba final en la bodega del buque.

“Esta operación demuestra el valor estratégico de la infraestructura portuaria dentro de la cadena logística que acompaña el desarrollo energético de Vaca Muerta”, remarcó Mónica Litza, presidenta del Consorcio de Dock Sud, destacando la sinergia entre el sector público y privado para abastecer las obras de escala nacional.

Con este movimiento logístico, el ducto que unirá el corazón del shale neuquino con la plataforma exportadora en Río Negro entra en su fase de despliegue material más agresiva, de cara al objetivo de abrir el grifo exportador del crudo patagónico hacia los mercados internacionales.