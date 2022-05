Vaca Muerta: preocupa al gremio petrolero la demora en la ampliación de Oldelval

El secretario general del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, analizó el impacto que podrá tener el DNU que el gobierno emitió el sábado para flexibilizar el cepo cambiario para las petroleras y advirtió que “va a tener efecto nulo si no se resuelve de forma urgente el cuello de botella que tenemos en el sistema de oleoductos”.

Rucci consideró como un punto positivo el DNU 277 que el gobierno publicó el sábado pero fue tajante en torno al magro impacto que podrá tener por la falta de capacidad de transporte. “En gas ya sabemos que hay que esperar a que se construya el gasoducto Néstor Kirchner, pero no entendemos qué están esperando para ampliar los oleoductos que tiene Oldelval”.

El titular del gremio petrolero con más peso en el país indicó que “si no se amplían los oleoductos en nada, en días, vamos a llegar al tope de la capacidad, entonces no importa lo lindo que sea el decreto, no van a llegar más inversiones porque no va a haber dónde meter la producción”.

El dirigente indicó que “al 26 de mayo la red de Oldelval estaba llevando 48.020 metros cúbicos por día, con una capacidad que llega a 50.000 metros cúbicos por la inyección de polímeros”.

“Para nosotros, que nuestra principal preocupación es el trabajo, que no amplíen los oleoductos es un serio problema, porque es menos trabajo para todos”, remarcó.

Rucci sostuvo que “nos estamos perdiendo una oportunidad histórica con estos precios del petróleo, pero la ampliación de los oleoductos está trabada porque están reclamando la extensión de la concesión y pasan y pasan los meses”.

En ese sentido señaló que “no nos importa si extienden la concesión, si le la dan solo a YPF o si viene otra empresa, pero Nación tiene que definir esto ya mismo. No podemos seguir esperando”.

Menos regalías por enviar petróleo a la refinería de Mendoza

Rucci explicó que además del cuello de botella en el transporte “nos encontramos con que la provincia de Neuquén tiene que pagar el transporte del petróleo que se manda a Mendoza por ser otra provincia pero no por el petróleo que se envía a la refinería de Plaza Huincul”.

Y cuestionó que “¿por qué YPF no amplía entonces la refinería de Neuquén en lugar de ampliar la de Mendoza?”.

De acuerdo a los registros que Rucci mostró, la refinería de Mendoza recibe 6.000 metros cúbicos por día, mientras que la de Plaza Huincul (ambas de YPF) recibe 2.200 metros cúbicos.

“Teniendo el petróleo acá podrían ampliar la refinería local y no pagar ese transporte que se descuenta de regalías y vaya uno a saber a qué precio porque no figura fijado por Nación”, indicó Rucci.

Y recordó que “Oldelval está conformado por las mismas operadoras, el principal accionista es YPF con el 37%, seguida por ExxonMobil con el 21%, Chevron con el 14,5%, PAE y Pluspetrol con el 11,9, y Pampa Energía y Tecpetrol con el 2,1%”.

Por lo que reiteró que “no entendemos por qué si la empresa transportista está formada por las mismas operadoras no se apuran los trabajos de ampliación”.

Según los registros que Rucci obtuvo, el sistema troncal de Oldelval que va desde Puesto Hernández y Plaza Huincul hasta Puerto Rosales, pasó de 29.800 metros cúbicos por día en enero de 2021 a los actuales 48.020 de la semana pasada.