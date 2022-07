Vaca Muerta se agranda: Gutiérrez firma la concesión de dos nuevas áreas petroleras

Pluspetrol recibirá dos nuevas concesiones no convencionales para producir petróleo en Vaca Muerta.

A poco más de once años de la perforación del primer pozo hacia Vaca Muerta, hoy el desarrollo sobre la formación no convencional dará un nuevo paso con la entrega de dos concesiones no convencionales para la explotación de petróleo a la empresa Pluspetrol, llegando así a las 45 concesiones de este tipo otorgadas por el gobierno neuquino.

Las dos nuevas concesiones corresponden a un bloque que la firma de capitales nacionales venía desarrollando pero como área convencional y que ahora se dividirá en Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, tal como adelantó Energía On en abril.

Estas áreas están ubicadas en la ventana del petróleo negro de Vaca Muerta, por lo que los trabajos se centrarán precisamente en la búsqueda de crudo. Se emplazan muy cerca del límite con la provincia de Río Negro y en una zona de alta actividad, ya que limitan con desarrollos como Coirón Amargo Sur Este, al norte y Mata Mora Norte, al sur.

En total, en la etapa piloto que se extenderá por tres años, la operadora invertirá un poco más de 43 millones de dólares para la realización de los primeros pozos y las obras de infraestructura necesarias para definir la continuidad de un plan de trabajo que incluso podría llegar a una inversión en la etapa de desarrollo de hasta 52 millones de dólares, si los resultados de la fase de estudio son alentadores.

Las nuevas concesiones serán otorgadas hoy en un acto que encabezará el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, quién será el encargado de firmar los permisos que comprenden una superficie de 24,52 kilómetros cuadrados en el caso de Loma Jarillosa Este y de 25,51 kilómetros cuadrados en Puesto Silva Oeste.

Gutiérrez destacó que “estas nuevas concesiones no hacen otra cosa que certificar la calidad geológica de Vaca Muerta” y anticipó: “no nos podemos quedar acá, hay que seguir profundizando la actividad y encarar rápidamente la ampliación y construcción de nuevos oleoductos y gasoductos”.

El detalle de los pilotos de cada área

En el caso del bloque Loma Jarillosa Este, Pluspetrol realizará allí un plan piloto que consiste en la perforación y puesta en producción de dos pozos horizontales que tendrán una extensión de 2.200 metros en sus ramas laterales y 40 etapas de fractura que comenzarán a realizarse este mismo mes.

En esta área, la petrolera además acondicionará la batería ya existente, que tiene una capacidad para 3.145 barriles por día, para poder recibir y procesar la nueva producción de shale oil. Estos trabajos junto a ampliacion de locaciones y líneas de producción demandarán una inversión comprometida de 28,8 millones de dólares.

Para el bloque Puesto Silva Oeste, la compañía previó un plan de inversión en la fase piloto de 14,24 millones de dólares que se centrará en la perforación y puesta en producción de un pozo horizontal, en este caso con una rama lateral un poco más extensa, de 2500 metros y también unas 40 etapas de fractura.

A diferencia del bloque vecino, la operadora construirá una batería de producción para este pozo, que permitirá evacuar su producción en camiones hasta el bloque vecino.

Si los resultados de esta fase piloto son óptimos, desde Pluspetrol se estimó que se podría llegar a una inversión en la fase de desarrollo de 245 millones de dólares en el caso de Loma Jarillosa Este, para la puesta en marcha de 19 pozos productores distribuidos en 11 pads.

En tanto que en Puesto Silva Oeste, la inversión podría ascender a los 207 millones de dólares en la etapa de desarrollo, destinados a la puseta en marcha de otros 15 pozos adicionales.

Con estas dos nuevas concesiones, Vaca Muerta llega a los 45 permisos otorgados desde el gobierno neuquino, que representan cerca del 32% de la superficie de la formación. De ese total sólo 15 de las concesiones han ingresado ya en la etapa de desarrollo masivo o intensivo, marcando que la zona se ha convertido en la principal productora de gas y petróleo del país con solo el 8% de su superficie en este nivel de alta actividad.