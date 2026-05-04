Vaca Muerta tiene su primer Fideicomiso Financiero Inmobiliario con Oferta Pública 

IDERO lanza una innovadora propuesta de inversión con renta inmediata dirigida tanto a los pequeños como a los grandes inversores. Foto gentileza.

IDERO lanzó el fideicomiso financiero inmobiliario “Espacio Añelo”, una propuesta de inversión en real estate corporativo con oferta pública que permite participar desde USD 1.000 y acceder a renta inmediata en dólares. El proyecto consta de departamentos ya construidos y alquilados en Añelo a empresas multinacionales de servicios petroleros.

IDERO es una constructora que integra la industria con la arquitectura. Tienen 4 plantas de producción, 3 en Buenos Aires y 1 en San Juan, con la más alta tecnología de máquinas CNC integradas en red con nuestra oficina de ingeniería, lo que permite producir estructuras y muros con alta precisión y trazabilidad desde la materia prima hasta la pieza instalada en obra.

Renta en dólares con una ocupación actual del 100%

El fideicomiso invertirá en 20 departamentos de 52 m2, ubicados en el Edificio 2 del complejo “Espacio Añelo”, destinados al alquiler temporario para empresas multinacionales petroleras, que ya están 100% construidos, equipados y todos alquilados con contrato en firme a largo plazo.

Las ganancias del inversor se generan principalmente de los alquileres, con renta mensual en dólares, así como por la eventual venta de los departamentos una vez que finalice el plazo del fideicomiso. Cada unidad genera ingresos estimados de USD 2.400 mensuales en un mercado con niveles de ocupación cercanos al 100%, impulsado por la actividad energética que proyecta crecimientos exponenciales.

La rentabilidad estimada se ubica entre el 8% y el 12% anual en dólares, por encima del promedio del mercado residencial tradicional, siendo hoy del 10,88%.

Inversión desde USD 1.000 con liquidez

La inversión se realiza de forma transparente y segura, con un ticket mínimo de USD 1.000 en la colocación primaria.

Los Certificados de Participación (CP) podrán tokenizarse, es decir, que pueden ser representados digitalmente según lo previsto por la CNV. El fideicomiso financiero inmobiliario “Espacio Añelo” es el segundo proyecto tokenizado con oferta pública del país y el primero de Vaca Muerta.

Además, los CP pueden operarse a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) y los mecanismos habituales del mercado de capitales.

Los certificados podrán negociarse en el mercado secundario en BYMA y A3 Mercados desde montos mínimos, lo que aporta flexibilidad para los inversores.

A su vez, el fideicomiso contará con un fondo de liquidez equivalente al 3% de la colocación, destinado a brindar liquidez a aquellos inversores que quieran vender su CP en el mercado secundario.

Añelo: crecimiento acelerado y alta demanda de alojamiento

Añelo concentra actualmente más de 10.000 habitantes permanentes, otros 10.000 viviendo de manera temporaria a los que se suman entre 25.000 y 35.000 trabajadores que ingresan y egresan todos los días a la ciudad. Esta dinámica genera una demanda proyectada de alojamiento corporativo que supera ampliamente la oferta disponible. Se proyecta que la población alcance los 50.000 habitantes hacia 2032, lo que profundiza la necesidad de soluciones habitacionales de calidad.

En este contexto, el modelo “build to rent” se posiciona como eje del desarrollo inmobiliario local, orientado a cubrir la demanda de alojamiento corporativo con servicios tipo apart hotel.

“Desde IDERO desarrollamos, construimos y operamos en Añelo desde hace más de cinco años. Hoy poseemos 340 plazas en operación con 100% de ocupación y tenemos proyectado construir más de 30 edificios que sumarán 3.000 plazas hacia 2032”, señaló Lucas Salvatore, director de Grupo Salvatore e IDERO.

“Este fideicomiso es el primer proyecto de Vaca Muerta aprobado por la CNV y nuestro objetivo es democratizar el acceso al negocio del real estate en la zona. Se puede invertir de forma simple desde la plataforma o el celular, con renta inmediata: a los 30 días ya se empieza a cobrar, ya que se trata de departamentos 100% alquilados, con contratos en dólares a largo plazo con una multinacional.», sostuvieron.

«Hoy proyectamos una rentabilidad del 10,88% anual en dólares, muy por encima del promedio que ofrece un departamento en Buenos Aires y con un inquilino mucho más seguro. Algo que me entusiasma mucho de esta iniciativa es que acerca a todo tipo de inversores la posibilidad de invertir en un activo real que está asociado al negocio de la energía y la exportación que sin duda va a crecer”, agregó.

Desarrollo sustentable con respaldo integral

“Espacio Añelo” es el primer y único complejo de Vaca Muerta con certificación internacional EDGE, del Banco Mundial, por su construcción sustentable, gracias a un promedio de 30% de ahorro de energía, 33% de ahorro de agua y 77% de reducción de la huella de carbono de materiales.

El complejo Espacio Añelo se sitúa dentro del Barrio Hotelero, la zona específicamente destinada por el municipio al alojamiento vinculado a la actividad energética, lo que le brinda acceso directo a los yacimientos y proximidad a los servicios complementarios de la zona. El edificio cuenta con 6 pisos, departamentos totalmente equipados y un espacio de cowork con salas de capacitación, salón de usos múltiples, gimnasio y vestuario. Posee un perímetro cerrado, cocheras individuales, ingreso para transfer con rotonda interna de giro, seguridad 24hs con doble guardia permanente, circuito cerrado de cámaras, sector de maestranza, sector de mantenimiento, cloacas, energía eléctrica, doble perforación de agua, parquización y mobiliario urbano.

Además del respaldo de IDERO, el fideicomiso cuenta con una estructura integrada por actores especializados del mercado de capitales. La administración fiduciaria está a cargo de CFA Compañía Fiduciaria Americana S.A., entidad regulada con experiencia en el sector inmobiliario, mientras que ARG Capital S.A. actúa como organizador, empresa registrada como Agente Productor ante la Comisión Nacional de Valores.