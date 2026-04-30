Vista prevé aumentar su producción y pedirá ingresar al RIGI para dos áreas

Vista Energy, una de las principales operadoras de Vaca Muerta, presentó sus resultados financieros y operativos correspondientes al primer trimestre de 2026. Basada en una productividad que supera las expectativas, la compañía liderada por Miguel Galuccio anunció un incremento en su guidance anual y confirmó que presentará proyectos clave bajo el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Apoyada en la conexión de 23 nuevos pozos en lo que va del año y una visión «constructiva» sobre los precios internacionales del crudo, Vista decidió elevar su proyección de producción anual de 140.000 a 143.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d).

Este ajuste técnico implica, en la práctica, que la empresa volcará al mercado un millón de barriles adicionales de petróleo equivalente durante 2026, los cuales tendrán como destino principal el mercado de exportación.

El factor RIGI

Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista, destacó que el impacto del RIGI en la industria es «muy positivo». El ejecutivo reveló que la empresa está preparando la documentación necesaria para aplicar a este régimen en dos bloques de desarrollo futuro: Águila Mora y Bandurria Norte.

«Una vez que se cierre la operación con Equinor, tendremos un mejor entendimiento de Bajo del Toro, que creo que también podría aplicar, aunque esa solicitud la debería presentar su operador, YPF. En cuanto a los tiempos, planeamos presentar la documentación hacia el final del segundo trimestre. Luego, el Ministerio de Energía debe analizar la información antes de su aprobación», explicó.

«La mejora en las tasas de retorno gracias a los incentivos fiscales es un fuerte estímulo para acelerar el capex (inversiones de capital) en bloques no desarrollados, que de otro modo no serían priorizados en nuestro plan hasta aproximadamente 2030», afirmó Galuccio.

Los números del primer trimestre de 2026 reflejan el salto de escala de la operadora. En el terreno de las exportaciones, la empresa se consolida como el motor del negocio, representando el 64% de los ingresos totales. Mientras que el costo de extracción (lifting cost) bajó un 8%, situándose en US$ 4,3 por barril, lo que demuestra la optimización de procesos en el campo.

Rentabilidad y Solidez

A pesar de la fluctuación de los precios internacionales, Vista logró un EBITDA ajustado de US$ 450,8 millones (un alza del 64%) y una ganancia neta trimestral de US$ 107,7 millones.

Este flujo de fondos permitió una inversión de US$ 391,2 millones entre enero y marzo, destinados a la perforación y completación de pozos en el corazón de Vaca Muerta, reafirmando el compromiso de la empresa con el desarrollo energético de la región.