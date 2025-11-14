Vaca Muerta: Vista Energy presentó su plan de crecimiento al gobierno de Javier Milei

El ceo de Vista Energy, Miguel Galuccio, se reunió con Javier Milei y Luis Caputo. (Oficina de la Presidencia).

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibieron esta mañana en Casa Rosada al CEO y fundador de Vista Energy, Miguel Galuccio y a su equipo. El encuentro se da a solo días de que la firma petrolera presentara un ambicioso plan de inversión con foco en Vaca Muerta.

El plan de Vista tiene como objetivo aumentar la producción de petróleo no convencional un 58% en tres años, pasando de 115.000 a 180.000 barriles equivalentes por día, mediante un desembolso de 4.500 millones de dólares para el período 2026-2028.

Si bien no trascendieron los resultados del encuentro en la Casa Rosada, esta semana se puso en escena los desafíos que la industria petrolera argentina debe superar para concretar el salto de escala de Vaca Muerta.

Este tema resulta central en las declaraciones recientes de Galuccio, quien en diálogo con Energía ON identificó la diferencia de costos con Estados Unidos como el principal obstáculo a resolver.

El Presidente Javier Milei, junto al Ministro de Economía Luis Caputo, se reunió esta mañana con representantes de Vista Energy en Casa Rosada. pic.twitter.com/ghY9z5Vpc8 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 14, 2025

La clave para la competitividad en Vaca Muerta

Galuccio explicó que la operación en el yacimiento no convencional argentino resulta un 35% más cara que en Estados Unidos, una brecha que la industria y el Estado deben achicar.

Señaló que gran parte de esta diferencia obedece a la falta de economía de escala. Ejemplificó que los estadounidenses poseen 400 equipos de perforación mientras Argentina mantiene solo 40.

El CEO de Vista también mencionó que la complejidad técnica y el exceso de regulaciones locales aumentan los costos. Atacar estos factores permitirá al país pasar de 40 a 200 equipos de perforación, lo cual se traduce directamente en más producción, más divisas para el país y la generación de numerosos puestos de trabajo.

Galuccio analizó las mejores condiciones que tiene Vaca Muerta.

Galuccio y Javier Milei cada vez más cerca

Este miércoles en la presentación del Investor Day de Vista Energy y ante un auditorio de representantes de las principales entidades financieras del mundo, como Bank of America, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Santander y UBS, Galuccio valoró positivamente varias acciones del gobierno de Javier Milei.

A pesar de los desafíos pendientes, aseguró que la estabilización de la economía y la posibilidad de acceder a los mercados de capitales representan “posiblemente lo mejor que este país pudo hacer por Vaca Muerta”.

El titular de Vista resaltó los cambios positivos que introdujo la Ley Bases, la cual elimina muchas trabas a las exportaciones. Este marco legal facilita la capacidad del sector para operar como un exportador estructural y maximizar el ingreso de divisas.

De todas maneras, el empresario indicó que aún resta implementar medidas que mejoren la competitividad. Galuccio identificó la eliminación de las retenciones a las exportaciones de petróleo como “la frutilla del postre”. Considera que todo lo que el país haga para ser más competitivo resulta una situación de “ganar-ganar” que impulsa la producción y las exportaciones.

Las declaraciones del expresidente y CEO de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el cual se reestatizó el 51%, y el encuentro con el presidente Milei de este viernes reflejan la buena relación entre la firma y el gobierno.