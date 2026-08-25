El buque británico VS PROMISE arribó a la zona petrolera de Tierra del Fuego: ¿qué hay detrás de la operación?

El VS PROMISE tiene 228,6 metros de eslora y capacidad para transportar más de 500.000 barriles de petróleo. Foto gentileza.

Este lunes, un buque tanque de bandera británica llegó al puerto comercial de Ushuaia después de haber estado en la zona de la monoboya de Río Cullen, en el norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Se trata del VS PROMISE, una embarcación de 228,6 metros de eslora que puede transportar más de 500.000 barriles de petróleo.

El VS PROMISE ingresó al puerto de Ushuaia a primera hora del lunes 24 de agosto y soltó amarras pasada la tarde. Desde allí emprendió rumbo este por el Canal Beagle, a una velocidad registrada de 12,1 nudos, con destino nuevamente hacia la zona de Río Cullen.

Esta secuencia de hechos fue informada por Agenda Malvinas, a partir de los registros AIS de Marinetraffic. Según esos datos, el buque tenía previsto arribar este martes 25 de agosto alrededor de las 19 a la monoboya marina de Río Cullen, identificada como AR RIC. La información señala que el regreso estaría vinculado con una operación de carga de crudo que no habría podido completarse durante su anterior permanencia en la zona. Las razones de esa operación inconclusa no fueron informadas.

Para entender la importancia del recorrido hay que mirar hacia la costa atlántica norte de Tierra del Fuego. En Río Cullen funciona una monoboya utilizada para la carga de petróleo producido en la Cuenca Marina Austral.

El consorcio que opera esa producción está encabezado por la francesa TotalEnergies e integrado por Pan American Energy (PAE) y Wintershall Dea. En esa zona se encuentran los yacimientos offshore Hidra, Aries, Carina y Vega Pléyade.

El petróleo extraído de esos campos necesita de una infraestructura marítima que permita trasladarlo fuera de la provincia. Allí aparece la monoboya: una instalación ubicada frente a la costa que permite realizar la carga de hidrocarburos a los buques tanque.

El VS PROMISE ya había estado en ese punto. De acuerdo con los registros citados, el 13 de agosto a las 17:28 partió desde la zona de Río Cullen, antes de dirigirse hacia Ushuaia. Su regreso ahora vuelve a poner el foco sobre una operación de carga de crudo que podría completarse en las próximas horas.

Un tanquero con capacidad

Cuando se hace referencia al VS PROMISE, se está hablando de un buque de gran porte. Fue construido en 2007 en el astillero New Century Shipbuilding, en China, y tiene 228,60 metros de eslora y 32,57 metros de manga.

Está clasificado como un tanquero de crudo tipo Panamax/LR1. Su tonelaje de registro bruto es de 42.010 toneladas y su peso muerto se ubica entre 69.994 y 73.669 toneladas métricas. En cuanto a su capacidad de carga, puede transportar aproximadamente entre 75.000 y 82.000 metros cúbicos de hidrocarburos líquidos, un volumen equivalente a entre 470.000 y más de 515.000 barriles de petróleo.

El buque está identificado con el número IMO 9351438, MMSI 232012087 y señal de llamada MCCF8. Su nombre anterior era Hellespont Promise.

Figura registrado a nombre de Valloeby Promise Ltd., una sociedad de propósito especial radicada en Douglas, Isla de Man, territorio bajo soberanía británica. La gestión técnica y de seguridad está a cargo de la firma alemana Hellespont Ship Management GmbH & Co. KG, con sede en Hamburgo.

El tanquero ha operado históricamente en rutas comerciales del Golfo de México, las costas este y oeste de Estados Unidos y el norte de Europa, con escalas registradas en puertos como Freeport, Los Ángeles y Melones, en Panamá. Según la información disponible, fue contratado bajo modalidad de fletamento para operar en el Atlántico Sur argentino.

En este punto surge una pregunta: ¿por qué la llegada del VS PROMISE a Ushuaia generó cuestionamientos? Para responderla, hay que mirar un aspecto de la operación que excede la logística petrolera y tiene relación con la bandera que lleva el buque.

El buque está registrado en la dependencia británica de la Isla de Man y navega bajo bandera del Reino Unido. Su amarre en Ushuaia generó un pronunciamiento del Gobierno de Tierra del Fuego, que cuestionó el ingreso de la embarcación al puerto.

El Ejecutivo provincial señaló como responsable a la intervención federal de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por haber permitido el ingreso de un buque de bandera británica. La Provincia también cuestionó la situación a partir de la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, que establece restricciones vinculadas con embarcaciones relacionadas con el Reino Unido.

El planteo tiene una particular sensibilidad en Ushuaia por su ubicación y por la jurisdicción constitucional de Tierra del Fuego sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El Gobierno provincial también señaló una particularidad política: el puerto de Ushuaia se encuentra actualmente bajo intervención nacional, una medida dispuesta a través de la ANPyN cuya legalidad fue cuestionada por la Provincia ante la Justicia.

El regreso del VS PROMISE hacia Río Cullen introduce otro elemento en la discusión. Una cosa es el ingreso del buque al puerto de Ushuaia y otra es su eventual participación en una operación de carga de hidrocarburos producidos en Tierra del Fuego. En ese caso, intervienen distintos organismos públicos.

En el marco de la Ley Nacional 26.197, conocida como «Ley Corta», la Secretaría de Hidrocarburos de Tierra del Fuego tiene intervención sobre los recursos hidrocarburíferos provinciales. La operatoria de carga de hidrocarburos en la monoboya se encuentra sujeta a la intervención y fiscalización de la cartera energética provincial, además de los controles correspondientes a la operación.

También intervienen Prefectura Naval Argentina y la Dirección Provincial de Puertos, en sus respectivas competencias sobre navegación, seguridad y cuestiones portuarias. A nivel nacional participan la Secretaría de Energía y la Aduana, vinculadas con los permisos de exportación y el control fiscal y aduanero.

Entre la documentación vinculada con el despacho del crudo aparece el Certificado de Origen, que acredita la procedencia del recurso y está relacionado con la liquidación de las regalías.

Por eso, si el VS PROMISE completa una carga en Río Cullen, la operación no quedará únicamente dentro del circuito comercial de las empresas petroleras: también involucrará al Estado provincial y nacional a través de sus distintos organismos de control.

La operación se desarrolla, además, dentro de un mapa corporativo que cambió en los últimos años. El consorcio integrado por TotalEnergies, PAE y Wintershall Dea participa de la explotación de los recursos offshore de Tierra del Fuego y también lleva adelante el proyecto gasífero Fénix.

A nivel internacional, los activos de exploración y producción de Wintershall Dea fueron absorbidos por la británica Harbour Energy. La operación le dio injerencia sobre activos de exploración y producción offshore en Tierra del Fuego.

Harbour Energy también tiene antecedentes de actividad en las Islas Malvinas. La empresa llegó a controlar el 65% de las acciones del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte del archipiélago, antes de transferir esa participación a Navitas Petroleum.

La actividad de Harbour Energy en Malvinas fue declarada ilegal y clandestina por la Secretaría de Energía de la Nación en el marco de la Ley Nacional 26.659, conocida como Ley Solanas, que establece restricciones para empresas o grupos que hayan participado sin autorización en actividades hidrocarburíferas en áreas de la plataforma continental argentina bajo ocupación británica.

Este antecedente forma parte del contexto corporativo del caso, pero no implica por sí mismo que la operación del VS PROMISE esté vinculada con las actividades desarrolladas por Harbour Energy en Malvinas.

Por el momento, no están disponibles todos los detalles de la operación, pero el recorrido del VS PROMISE permite reconstruir una secuencia que conecta la producción petrolera fueguina con el transporte marítimo internacional. Hasta ahora, se sabe que el buque estuvo en Río Cullen, llegó a Ushuaia y, después de unas 14 horas en el puerto, volvió a dirigirse hacia la monoboya. Si completa allí la carga prevista, quedará por conocer qué volumen de crudo transportará, bajo qué modalidad fue contratado el tanquero y qué autorizaciones fueron emitidas para el despacho.