VMOS avanza en Río Negro: instalaron cadenas y anclas offshore frente a Punta Colorada

Río Negro se consolida como actor fundamental en el futuro energético del país. Foto gentileza gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro anunció un avance clave en el megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la obra de infraestructura impulsada por YPF para potenciar la exportación de hidrocarburos de Argentina. Según informaron, se realizó la instalación offshore de cadenas y anclas del VMOS en Punta Colorada, un paso clave para exportar petróleo de Vaca Muerta desde la provincia.

Con el arribo del segundo cargamento y la colocación del equipamiento previsto para esta fase, el proyecto completó una nueva etapa de las obras submarinas frente a las costas rionegrinas.

La operación forma parte del sistema de fondeo que permitirá fijar en altamar las monoboyas destinadas a la futura carga de crudo para exportación. Se trata de una infraestructura estratégica que consolida a Punta Colorada como punto de salida de la producción hidrocarburífera hacia los mercados internacionales.

El avance del VMOS no es una obra aislada: forma parte de una transformación productiva que posiciona a Río Negro en un lugar central dentro del futuro energético argentino.

“El futuro ya está frente a las costas de Río Negro”, afirmó el Gobernador Alberto Weretilneck, al destacar el despliegue offshore que se desarrolla frente a Sierra Grande. En ese sentido, remarcó que “no es una imagen más. Es una señal concreta de la transformación que está viviendo nuestra provincia”.

La campaña prevé más de 120 técnicos y especialistas y casi 250 días de trabajo. Foto gentileza.

La fase offshore demanda tecnología de última generación, embarcaciones especializadas y equipos técnicos preparados para instalar las estructuras que permitirán operar el sistema de exportación en altamar.

Desde el Gobierno Provincial resaltaron que cada avance del VMOS representa también nuevas oportunidades para la Zona Atlántica, con impacto en el empleo, la logística, los servicios y el desarrollo de proveedores locales.

“Detrás de cada avance hay empleo, desarrollo, nuevas oportunidades para nuestras empresas y más movimiento para las comunidades de la región”, sostuvo Weretilneck.

El Gobernador subrayó además que este tipo de obras marcan un cambio estructural para Río Negro: “Sabemos que falta. Pero también sabemos que estas son las obras que cambian el perfil productivo de una provincia para siempre”.

El sistema de fondeo es una parte esencial de la futura operación offshore del VMOS. Las cadenas y anclas instaladas permitirán asegurar las estructuras en el lecho marino y garantizar condiciones operativas seguras para la carga de crudo mediante buques de gran porte.

Con este nuevo hito, Río Negro consolida su rumbo: una provincia que planifica, atrae inversiones estratégicas, defiende sus recursos y se prepara para generar más empleo, desarrollo y oportunidades.

“Lo que hoy está pasando frente a nuestras costas es mucho más que la llegada de un barco. Es Río Negro ocupando un lugar central en el futuro energético de la Argentina”, concluyó el Gobernador.

Otros movimientos lógisticos

Recientemente, se anunció también de una operación en el muelle público del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, donde se concretó el embarque de 721 tubos de acero a bordo del buque de carga general MV Athanasia.

Del total de los ductos, 658 cuentan con un revestimiento especial de hormigón diseñado específicamente para resistir las condiciones del lecho submarino en la zona de las monoboyas de exportación en Río Negro, así informaron desde el Consorcio del puerto.

Según el esquema de transporte marítimo coordinado por la empresa Arendal, las toneladas de cañerías serán trasladadas por el Atlántico hasta el puerto de San Antonio Este, el nodo logístico receptor desde donde se desplegará la embarcación especializada encargada de realizar la instalación submarina definitiva del proyecto petrolero.

Con este movimiento logístico, el ducto que unirá al corazón del shale neuquino con la plataforma exportadora en Río Negro entra en su fase de despliegue material más agresiva, de cara al objetivo de abrir el grifo exportador del crudo patagónico hacia los mercados internacionales.