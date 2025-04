Weretilneck tras el anuncio de YPF sobre la planta de GNL: «No significa ningún cambio en las inversiones previstas»

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, habló esta tarde tras el anunció del titular de YPF, Horacio Marín, de que no se construirá una planta de GNL en Sierra Grande sino que se trabajará únicamente con barcos de licuefacción.

“Esta decisión no significa ningún cambio en las inversiones previstas desde un primer momento con este megaproyecto para nuestra provincia. Río Negro sigue generando las condiciones necesarias para que estos proyectos se desarrollen, posicionándonos en el centro de la escena a nivel país en materia de exportación de GNL”, explicó Weretilneck.



Weretilneck agregó que “la Argentina marcha en forma muy firme a incorporarse al selecto grupo de países en el mercado del GNL y Río Negro será una de las grandes protagonistas de esta nueva realidad. Estamos convencidos de que este proyecto es la punta de lanza para sentar las bases del desarrollo de nuestra provincia. Más inversión es más trabajo y progreso para los rionegrinos”.

La decisión de la empresa YPF de operativizar la exportación de GNL desde el Golfo San Matías con barcos fábrica en lugar de una planta en tierra no modifica en absoluto la cantidad de toneladas de GNL previstas para la exportación, señaló el gobierno rionegrino en su comunicado.

El valor agregado al producto redundará de igual forma en la provincia de Río Negro sea una planta on shore o plantas off shore. De esta manera, no se modifica en absoluto el plan de inversiones previsto por la empresa para la provincia de Río Negro, se precisó.

«Desde un primer momento se planteó en una primera etapa la utilización de un barco licuefactor, dejándose para una instancia posterior la eventual construcción de una planta en tierra. Con la decisión conocida hoy, se aceleran los tiempos para alcanzar los máximos volúmenes exportables», indicó el Gobierno de Río Negro.

Marín explicó, en forma exclusiva a Energía ON, que todas las etapas del plan Argentina LNG «serían todos near floting NLG, que son barcos fábrica que están cercanos a la costa y que todos los servicios, como energía, agua y más, se hacen desde la tierra y eso logra una eficiencia mayor en los barcos que lo hace más rentable y más posible”.

Las etapas del plan Argentina LNG

En detalle, lo que desde YPF denominan como la etapa 1 del proyecto Argentina LNG (por la sigla en inglés del GNL) corresponde al plan del consorcio Southern Energy que se formó inicialmente entre Pan American Energy (PAE) y la noruega Golar para el montaje en 2027 de un barco factoría, el Hilli Episeyo, al sur de Las Grutas, en la costa rionegrina.

Este consorcio se amplió luego y sumó a las empresas YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y TotalEnergies. Y recientemente se conoció que sumarán un segundo buque fábrica, el MK 2, que está previsto que arribe también a la costa rionegrina en 2028, pudiendo entre ambos procesar 6 millones de toneladas métricas anuales de GNL (MTPA).

La etapa 2 del plan Argentina LNG corresponde al MOU firmado entre YPF y Shell para no solo exportar hasta 10 MTPA de GNL, sino que al memorandum contempla que la angloholandesa participará en toda la cadena productiva, es decir desde la perforación de nuevos pozos en Vaca Muerta, su transporte hasta la zona de Punta Colorada, licuefacción en buques y venta en el mundo, como offtaker.

Finalmente, la etapa 3 del plan es la que se acaba de firmar la semana pasada por medio de otro memorandum de entendimiento (MOU) entre YPF y la supermajor italiana ENI.

En este caso también ENI participaría en toda la cadena productiva y de venta, y no solo apunta a la exportación de 12 MTPA de GNL sino que si se logra el arribo de un gran buque licuefactor antes de tiempo, podría adelantarse a la fase 3 y comenzar a operar cerca de 2028.