YPF avanza en su salida de las áreas convencionales de Tierra del Fuego

YPF avanza con su plan de reestructuración y comienza su salida de la operación en Tierra del Fuego. El proceso formal se inició con la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) entre el gobernador Gustavo Melella y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

El acuerdo es el primer paso para que la petrolera de bandera ceda a la provincia siete áreas de producción de petróleo y gas convencional, lo que representa un punto de inflexión para la región.

El MOU incluye las concesiones de Los Chorrillos, Lago Fuego y las cinco fracciones de Tierra del Fuego (A, B, C, D y E). Aunque la cesión no es inmediata, el documento le da a Terra Ignis, la empresa de energía provincial, la facultad para negociar y ejecutar la transferencia de las áreas, tal como en estos días realiza la estatal de Santa Cruz, Fomicruz con otros 10 bloques.

El desafío de Terra Ignis estará en conseguir nuevos operadores para los campos que deja YPF, en un contexto complejo no solo por la cantidad de áreas del convencional que se han puesto en venta y licitación en el último año, sino también por las complejidades económicas que afectan a muchas empresas del segmento convencional.

La apuesta de YPF a Vaca Muerta

La cesión de los bloques de Tierra del Fuego forma parte del Plan Andes y a su vez del plan estratégico 4×4 de YPF, que busca optimizar su cartera de activos.

La estrategia es clara: desprenderse de los campos convencionales para concentrar sus recursos y capital en el desarrollo de los grandes proyectos no convencionales, con Vaca Muerta a la cabeza.

«Este acuerdo (…) nos da la posibilidad de seguir concentrando los esfuerzos de la compañía en el desarrollo de Vaca Muerta», explicó Marín, subrayando la prioridad de la compañía.

La meta es ambiciosa: habilitar exportaciones por 30.000 millones de dólares para 2031, consolidando su rol como motor de la economía nacional.

La salida de YPF de los campos maduros

El movimiento de YPF en Tierra del Fuego no es un hecho aislado. Se suma a un patrón creciente en el que las provincias petroleras están asumiendo un papel más activo en la gestión de los yacimientos.

Ejemplos de este cambio de paradigma se ven en Río Negro y Santa Cruz, donde YPF ha puesto a la venta o cedido activos convencionales, llevando a los gobiernos locales a buscar alternativas para mantener y potenciar la producción en su territorio.

Este proceso marca una nueva etapa en la industria, con YPF focalizada en los grandes proyectos y las provincias asumiendo el reto de revitalizar sus yacimientos.