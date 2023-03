YPF compra acciones en Dock Sud de Enel, la empresa de El Chocón y Edesur

El directorio de YPF Luz resolvió hoy ejercer el derecho de compra preferente de la totalidad de las acciones que Enel Argentina posee en la sociedad controlante de Central Dock Sud, una generadora termoeléctrica de 926 Mw que abastece al Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

YPF Luz informó esta tarde al mercado local que formulará a Enel Argentina una oferta de compra por la totalidad de las acciones que posee en Central Dock Sud S.A., sujeto a que los restantes accionistas de ésta última no ejerzan los derechos preferentes que pudieran tener.

La decisión de compra preferente permitirá a YPF Luz asumir el control de una de las centrales más eficientes del AMBA, cuya contribución es fundamental para abastecer la zona de mayor demanda energética del país.

La Central Dock Sud, emplazada en el partido de Avellaneda, cuenta con un ciclo combinado compuesto por dos turbinas de gas y una turbina de vapor de 856Mw fabricados y dos turbinas de gas a ciclo abierto, TG7 y TG8, de 70 MW.

El complejo genera anualmente 5700 GWh, que equivale a la energía necesaria para abastecer 1,6 millones de hogares.

YPF comunicó que «esta decisión está alineada con uno de los objetivos estratégicos de contribuir al abastecimiento de energía eléctrica eficiente y confiable, a través de activos de generación que utilicen gas natural, el combustible convencional más apto para avanzar en la transición de la matriz energética».

La decisión se da a conocer luego que Enel Argentina comunicó a mediados de febrero un acuerdo por la venta de la central Dock Sud, en una operación por US$ 102 millones en la que también se sumaba Central Costanera.

En noviembre de 2022, la firma estatal italiana Enel había anunciado la puesta en venta de la distribuidora de energía eléctrica de la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edesur, junto con otros activos que posee en la Argentina, en el marco del plan de desinversión a nivel mundial

El Grupo Enel está presente en Argentina a través de Enel Argentina, filial de Enel Américas.

En el segmento de generación, además de los activos actualmente en venta, el Grupo opera la central hidroeléctrica de 1.328 MW en El Chocón.

También, distribuye y vende energía a alrededor de 2,6 millones de clientes en Ciudad de Buenos Aires y 12 partidos del Gran Buenos Aires, a través de la empresa Edesur.

La empresa de generación eléctrica YPF Luz comunicó hace diez días que sus ingresos alcanzaron los US$ 484 millones en 2022, con un alza de 9,8% respecto al año previo, ganancias antes de impuestos por US$ 398 millones y resultados netos de US$ 139,4 millones.

El nuevo activo de la compañía se sumará a la actual capacidad instalada de 2.483 MW, que suministra al mercado mayorista e industrial.

La empresa creada hace una década provee soluciones de generación eléctrica a través de la operación de ocho centrales térmicas, tres parques eólicos y comenzó la construcción de su primer parque solar, el Zonda.

Agencia Télam