Aranguren sobre el apagón: “En el invierno también vamos a tener situaciones donde el sistema no aguante»

A pocos días de un nuevo apagón masivo que dejó a cerca de 20 millones de argentinos sin servicio eléctrico por al menos tres horas, el exministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, advirtió que los cortes extendidos podrían repetirse incluso en invierno y tras arremeter contra la intervención de los entes de control, planteó que es necesario planificar y ampliar las redes de transporte.

El apagón “es un hecho que puede ser fortuito, más allá de que el ministro de Economía -Sergio Massa– dijo que tenía la certeza de que había habido intencionalidad, pero también es la realidad de Argentina, que cuenta con muchos problemas de orden económico que no genera un ámbito proclive a la inversión, particularmente a la inversión que tiene que ver con planificación, de largo plazo”, sostuvo el ex ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri.

Aranguren planteó que el actual estado del sector eléctrico argentino “es como que atamos las cosas con alambre, y no nos abocamos, luego de que tenemos un problema como pudo haber sido el apagón del 2019, a ver y evaluar cuáles son las condiciones para que no vuelva a ocurrir”.

Mientras aún no se brindó ningún informe oficial sobre el apagón del 1 de marzo pasado, Aranguren alertó que se debe esperar que «cuando tenemos épocas de alto requerimiento eléctrico, que no es solamente el verano sino también lo vamos a ver en el invierno especialmente porque en el invierno no hay energía solar que pueda ayudar como en el verano que se genera en el momento, vamos a tener estas situaciones en donde el sistema no aguanta”.

El titular de la consultora Energy Consilium, explicó que “en teoría no tendríamos que tener problemas de capacidad de generación. Tenemos cerca de 43.000 MW de capacidad instalada y tenemos energía suficiente como para abastecer una demanda pico como los récords que hemos tenido de 28.000 MW”.

Sin embargo, remarcó que “lo que ocurre es que gran parte del parque, especialmente el térmico, está indisponible porque no ha habido tarifa para efectuar el mantenimiento o requiere hacer un mantenimiento importante y si no hay tarifa ese mantenimiento no se hace”.

Tras lo cual enfatizó que “es consecuencia de esta política que repite lo que ocurrió entre el 2013 y el 2015, de suponer que la energía es barata, que se puede estar subsidiando y que eso no tiene ningún tipo de costo”.

Ante ese escenario, Aranguren aseguró en diálogo con Cosechas y Negocios, que “hay que comenzar a planificar adecuadamente no solo en la capacidad de generación sino también la capacidad de transporte. El transporte y la generación requieren también reserva, que yo tenga generación de más o que tenga transporte de más es para cuando tengo algún incidente que me impide utilizar la generación o el transporte que estaba utilizando en ese momento”.

En ese camino no solo indicó que la segmentación tarifaria poco efecto tendrá, sino que arremetió contra la intervención de los entes de control, en este caso el Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica, el ENRE.

“Lo que ayuda a este tipo de cosas es cumplir con el marco regulatorio, pero quiero recordar que en un país en donde la política se enamora de las emergencias, lo primero que hizo esta administración cuando asumió fue dictar una ley de nueva emergencia. En el caso del sector energético se tomó la decisión de intervenir los entes reguladores que son los responsables de asegurarse que Transener funcione como corresponde, Cammesa, Edesur y Edenor funcionen como corresponde”, planteó.

Y agregó que “el Congreso le dio al Ejecutivo la posibilidad de intervenir por un año a los entes reguladores y en ese año tenían que evaluar las revisiones tarifarias integrales que se habían aprobado durante el gobierno anterior y proponer los cambios necesarios. Pasó el año, se renovó por otro año, pasó el año y se terminó y vamos a tener esta administración con los entes intervenidos con un único responsable en lugar de un cuerpo colegiado que pueda entender cómo controlar o asegurar que las empresas actúan acorde a los marcos regulatorios”.

Es por esto que Aranguren remarcó que “si no empezamos con la cabeza, resolviendo y aplicando la ley, va a ser muy difícil que las cosas se solucionen”.