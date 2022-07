YPF realizará pozos más largos en Vaca Muerta para aumentar la eficiencia

El vicepresidente de Upstream No Convencional de YPF, Pablo Iuliano, aseguró que los pozos de la empresa en Vaca Muerta serán más largos. (Foto: Matías Subat)

El vicepresidente de Upstream No Convencional de YPF, Pablo Iuliano, confirmó en exclusiva a este medio que la compañía optimizará su diseño de pozos y apostará a realizar ramas laterales de mas de 4.000 metros de largo. Ya realizaron 3 pozos extra largos en Vaca Muerta y la apuesta es continuar por este camiono.

«No nos interesa hacer un solo pozo de estos, lo que tenemos que hacer es migrar de las laterales actuales a mas largas”, expresó Iuliano que fue el segundo expositor de las novenas Jornadas de Energía de Río Negro.

Recientemente perforaron 3 pozos en Loma Campana, que forman parte de un pad de 4, con ramas lateras de 4.000 y uno de hasta 4.500 metros. Si bien es el más largo de la cuenca Iuliano señaló que el objetivo de la firma no es perseguir récords únicos, sino más bien poder alcanzar un nuevo estándar.

“Hicimos un tiempo de perforación de unos 22 a 24 días por pozo, y esto es lo que tenemos que repetir y hacia dónde tenemos que ir”, sumó.

Otro de los factores que le permitió a la empresa bajar costos es la cantidad de fracturas que hace por set. El ejecutivo contó que pasaron de realizar 100 etapas por set, a las actuales 180 y en algunos casos a 200 etapas por equipo, nada más y nada menos que el doble de lo que se hacía hace 2 años.

Estamos trabajando en l expansión del sistema de transporte con un foco muy fuerte, sabemos que es difícil y complejo para poder tener el timing necesario para llegar con los objetivos de producción». Pablo Iuliano.

Hicieron un piloto de fracturas simultaneas y tuvieron una mejora del 40%, no solo en velocidad, también redujeron el consumo de diesel un 40% lo que se transmite en una reducción de emisiones por 20%. Aseguró que este es el camino en lo que llaman well construction.

“Teneos que mantener la competitividad y eficiencia porque esa fue la llave que destrabó el futuro de Vaca Muerta como plataforma exportadora de gas y petroleo”, indicó.

Desde la génesis de Vaca Muerta que la petrolera de bandera lidera la actividad de trabajos en la formación y el primer semestre de 2022 no fue la excepción. Sólo en junio la firma completó 539 punciones a la roca madre y en el acumulado de los primeros 6 meses alcanzó las 2.405 etapas de fractura, casi el 40% del total.

Acorde a los últimos datos de producción disponibles en la secretaría de Energía de Nación, YPF registró una producción operada sólo de shale oil de unos 136.900 barriles por día, lo que equivale a un aumento de 51,6% a nivel interanual.

De ese total de producción, unos 132.100 barriles provinieron de sus 3 principales bloques petroleros en la formación: Loma Campana, Bandurria Sur y La Amarga Chica.

En paralelo, en el segmento del shale gas, la petrolera alcanzó la producción operada de 15,3 millones de metros cúbicos en mayo, se colocó como la segunda de Vaca Muerta y acumuló un salto del 70% a nivel interanual.

Desde mayo de 2020 que Iuliano es el vicepresidente de Upstream No Convencional de YPF, y tiene a cargo todos los proyectos de la petrolera de bandera en Vaca Muerta. Antes de ser designado en el puesto, lideró el desarrollo de Fortín de Piedra, el principal yacimiento de shale gas de la formación, entre 2017 y 2020.

Producción a nivel nacional

Si se tienen en cuenta todos los proyectos de la compañía repartidos por el país, en mayo la producción de petróleo operada total fue de unos 280.600 barriles por día. Lo que significa que la firma es responsable de generar casi el 50% de las extracciones en el segmento a nivel nacional.

Y las extracciones de gas operadas en mayo fueron de 36,5 millones de metros cúbicos, lo que la consolidó como la principal productora del segmento del país.

A mediano plazo, la proyección de la firma es casi que duplicar su producción actual total para llegar a los 450.000 barriles en 2026.