Comienzan las 9° Jornadas de Energía del diario Río Negro

Qué pasará con el gas, el petróleo, el hidrógeno, las tarifas, el gasoil y las concesiones hidroeléctricas. Todo esto y mucho más será analizado mañana en un nuevo encuentro de las Jornadas de Energía del diario Río Negro que por noveno año consecutivo reunirá a los principales actores de la industria hidrocarburífera y de los gobiernos que impulsan su desarrollo.

La cita comenzará mañana a las 8 en el hotel Casino Magic de la ciudad de Neuquén, marcando así el retorno de los encuentros presenciales tras dos años en los que la pandemia obligó a realizar el ciclo de forma virtual.

Para esto, quienes deseen asistir y ser partícipes del encuentro, deben acreditarse previamente en el siguiente link www.energiaon.com.ar para reservar su silla con antelación. Mientras que aquellos que no se encuentren en la ciudad de Neuquén podrán también seguir la transmisión en vivo que se realizará por la página web del diario y sus redes sociales.

En esta oportunidad, el retorno a los encuentros presenciales marcó la realización de un evento recargado, con una agenda de lujo en la que se contará con la participación de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras; y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

Entre los entrevistados que tendrá esta 9° Jornada de Energía, se encuentran los referentes de las principales empresas operadoras de Vaca Muerta y el país. Entre ellos estarán el vicepresidente de Upstream No Convencional de YPF, Pablo Iuliano; el presidente de Shell Argentina, Sean Rooney; y el lead country manager de ExxonMobil, Daniel De Nigris.

También contarán todas las novedades del sector y los planes por delante el gerente de operaciones de Vista, Matías Weissel; el director de Comercialización y Midstream de Pampa Energía, Santiago Patrón Costas; y el director de la región Cuenca Neuquina y Vaca Muerta de Tecpetrol, Martín Bengochea.

Este encuentro se da en un momento clave para el desarrollo de Vaca Muerta y del sector energético en general del país tras la reciente salida del ministro de Economía, Martín Guzmán, y la designación de Silvina Batakis, marcando lo que serán los primeros posicionamientos de las empresas productoras tras este cambio.

Pero además, estas 9° Jornadas de Energía del diario Río Negro se dan en un momento clave para el sector hidrocarburífero en general, y para Vaca Muerta en particular. Un momento en el que ya no hay debates en torno al potencial de la formación shale, pero sí varios cuellos de botella que frenan no solo su desarrollo sino también la posibilidad del país de aprovechar aún más estos recursos en el contexto de un mundo en guerra con precios de la energía en alza.

Estos temas, y muchos más, formarán parte de este nuevo encuentro, que cuenta con el auspicio del gobierno de la provincia de Neuquén y el Banco Provincia de Neuquén. Además del acompañamiento de las siguientes empresas: Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Vista, Gobierno de Río Negro, Tecpetrol, Correo Argentino, Sancor Seguros, Legislatura de Neuquén, NRG, Casino Magic, CALF, Municipalidad de Neuquén, ExxonMobil, TGN y Oldelval.