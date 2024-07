YPF sale de áreas maduras: las empresas que llevan la delantera en el Proyecto Andes

La selección de ofertas para cada clúster que puso en venta YPF a través del Proyecto Andes la realiza un comité que evalúa criterios económicos y técnicos. Aún no está cerrada la definición de las adjudicadas, pero la petrolera de mayoría estatal ya comunicó a las provincias de Mendoza, Río Negro, Neuquén y Chubut cuáles lideran el ranking de ofertas.

El Proyecto Andes contempla 10 clústeres que agrupan distintas áreas en las cuatro provincias mencionadas. Esta agrupación responde a la cercanía entre sí, pero también al criterio de que haya activos de mayor rentabilidad que acompañen a los de menor potencial. Solo hubo un clúster con uno o dos oferentes, por lo que ninguno quedó desierto y no necesitarán volver a licitarse.

A pesar de ser un proceso que aún no está terminado, ya hay empresas que llevan la delantera en el ranking y que fueron informadas a los Gobiernos provinciales. Cuando se dio a conocer que el directorio había aprobado la venta de áreas maduras, YPF expuso su intención de que sean empresas más chicas las que tomen los activos.

«Este proceso dinamiza la industria en su conjunto, ya que nuevas pymes locales podrán dar trabajo y desarrollo a cada región, explotando áreas que de otra manera no podrían hacerlo», se lee en el documento publicado en marzo de este año.

En el caso de Mendoza, según pudo constatar este medio, en Mendoza Norte, la empresa que tiene peso es Petróleos Sudamericanos, que incluye seis áreas de la Cuenca Cuyana. En cuanto a Mendoza Sur, se habla de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Quintana Energy y TSB, ambas con una extensa experiencia en la industria. En tanto, Llancanelo tiene como opción más fuerte a la empresa Oilstone.

En Neuquén, la UTE conformada por la flamante empresa Bentia Energy y la neuquina Ingeniería SIMA también pica en punta en el clúster Neuquén Norte, con cuatro áreas. En Neuquén Sur, Oilstone es una jugadora con fuerza que podría quedarse con bloques históricos, como es el caso de Octógono, donde se realizó el primer pozo de la provincia.

«Bentia será operador, y Sima aportará todo su Know How para el Mantenimiento e infraestructura«, señaló el vicepresidente ejecutivo de Ingeniería SIMA, Diego Manfio en diálogo con Energía On.

En Río Negro, la empresa Petróleos Sudamericanos también está entre los nombres para adquirir las áreas Señal Picada – Punta Barda. En cuanto al clúster Estación Fernández Oro, que incluye al área homónima, se repite la UTE Quintana Energy y TBS.

En Chubut, este medio pudo comprobar que la empresa con más peso es Pecom, que lidera el ranking para adquirir los clústeres El Trébol y Campamento Central – Cañadón Perdido. Estos son los que tienen mayor producción en la provincia.

Resta un tercer clúster que no es operado por la firma y que alguna de las socias de YPF podría adquirir la participación. Más allá de este desprendimiento, el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce aclaró que YPF no sale de la provincia: «vende dos áreas que son secundarias en cuanto a producción, pero Manantiales Behr, que es el foco del negocio, lo sigue manteniendo».

YPF sale de áreas maduras: los clústeres que quedaron fuera del proceso

Dentro de la presentación de los clústeres, estaba previsto sumar grupos de áreas de Santa Cruz. Allí, YPF opera 10 bloques: Barranca Yankowsky, Cañadón de la Escondida – Las Heras, Cañadón León – Meseta Espinosa, Cañadón Vasco, Cañadón Yatel, Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte, El Guadal -Lomas del Cuy, Los Monos, Los Perales – Las Mesetas y Pico Truncado – El Cordón.

Son áreas ubicadas en el Golfo San Jorge, al norte de la provincia. Según pudo constatar este medio, al consultar con fuentes del Gobierno provincial, finalmente estas áreas no ingresaron al Proyecto Andes. Aún se define si hay áreas que retornarán a la Provincia y cuáles quedan disponibles para la venta.

Más allá de no formar parte de este proyecto, el ministro de Energía y Minería de la provincia, Jaime Álvarez indicó que en un eventual proceso de venta en el futuro, «los nuevos concesionarios que estén en cada una de esas áreas dejadas, deberán llevar adelante un plan de trabajo de inversión que sea superior al que estaba previsto por YPF«.

Otro clúster que participa en el Proyecto Andes está ubicado en Tierra del Fuego, con los campos offshore Poseidón y Magallanes, no operados por la empresa y con 50% de la participación junto con la chilena Enap Sipetrol. Esta empresa avanza con el desprendimiento de activos en el país, lo que mantiene a la espera de definiciones y podría retrasar el proceso de salida de YPF de estas áreas.