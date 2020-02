Mucama del hospital de Regina reclama porque no le pagan hace 5 meses

“Realmente ya hice pedidos y reclamos, pero no he conseguido que me paguen. Hace 5 meses que trabajo en el hospital y no he recibido sueldo alguno”; así Gladis Salomón, una mucama del hospital local, expuso la crítica situación en la que se encuentra siendo cabeza de familia y con un hijo con discapacidad.

El planteo lo realizó en la última sesión del Concejo Deliberante reginense, al tiempo que pidió la asistencia con un aporte del municipio; aunque el mismo fue negado a partir de la emergencia económica por la que se determinó la baja de subsidios y subvenciones que paga la comuna durante un año.

En el reclamo ante el Concejo Deliberante, fue acompañada por Norma Dardik, referente del Partido Obrero en Villa Regina, quien remarcó que la situación en la que se encuentra la mujer “muestra una vez más la precarización que hace el estado provincial de los trabajadores de salud. Esta situación se la hemos planteado personalmente al ministro del área y dijo que no podía dar una solución”.

“Es un doble padecimiento, porque ella es una de las trabajadoras que fue despedida con el cierre de la Clínica Regina, y la provincia se comprometió a darles trabajo”, apuntó la dirigente del Partido Obrero.

Por su parte Gladis Salomón, detalló que comenzó a trabajar en octubre en el hospital de Regina, pero a pasar de haber transcurrido 5 meses, aún no percibió ni un solo salario por el tiempo trabajado. “Me dijeron que hubo un error en mi expediente, así que hace pocas semanas abrieron otro, pero ya dentro de la ley de Emergencia de la provincia. He reclamado, pero nadie me puede dar precisiones de cuándo voy a cobrar”, dijo la mucama.

La situación es más grave aún, dado que por no estar dentro de la grilla salarial de Salud, no puede brindarle atención médica a través del Ipross a su hijo de tres años que tienen una discapacidad. “A esto debemos sumarle que me están cortando los servicios en mi casa por falta de pago”, comentó finalmente la mujer.