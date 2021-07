Entre lágrimas, Britney Spears declaró otra vez y dijo que su tutela es «una maldita crueldad»

Por segunda vez en menos de un mes, la estrella pop Britney Spears declaró contra su padre James en una audiencia judicial que se celebró este miércoles, donde insistió en que él deje de ser co-tutor de su patrimonio y pidió que sea acusado de "abuso de tutela".

La artista, que declaró por teléfono y entre lágrimas, solicitó presentar cargos contra su padre y una "investigación" que recaiga sobre el hombre.

En ese marco, Spears calificó la curaduría de "maldita crueldad" y describió severas limitaciones bajo las que está viviendo, que llegan a no poder tomar una taza de café. "Si esto no es abuso, no sé qué es. Pensé que estaban tratando de matarme", agregó.

Coming along, folks ... coming along 🖕🏻!!!!! New with real representation today ... I feel GRATITUDE and BLESSED !!!! Thank you to my fans who are supporting me ... You have no idea what it means to me be supported by such awesome fans !!!! God bless you all !!!!! pic.twitter.com/27yexZ5O8J