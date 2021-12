Erica, la nena fanática de Nicki Nicole que cumplió el sueño de conocerla

El video de la nena fanática de Nicki Nicole se viralizó en las redes sociales y llegó hasta la cantante que no dudo en hacer el contacto para conocerla.

Erica es la niña del video, que enterneció a muchos por su reacción luego del recital de su ídola, a la que pudo ver en vivo por primera vez.

La niña se hizo conocida mediante una nota en el Canal Doce de Córdoba a la salida del show. La notera, Florencia Ferrero, le preguntó qué le diría a la artista. «Que es muy bajita, como yo, que canta muy bien y que soy muy fan de ella», respondió.

Luego le consultaron qué parte del show le gustó más y dijo «todas». Inmediatamente después, rompió en llanto para sorpresa de la entrevistadora, qué le preguntó por qué lloraba y solo atinó a decir «no sé».

Ferrero contó después que después de la nota la mamá le reveló que no tiene trabajo y que se pudo ganar las entradas a último momento en un sorteo.

Después de la nota se acercó su mamá y me contó: “Es que no sabés la odisea que fue. No tengo trabajo hace varios meses y su mayor deseo era venir. Participé de todos los sorteos y a último momento ganamos unas entradas” 😭 y obvio sueña conocer a @naikinai19 . Lloremos juntos 🥺 https://t.co/pxuvTyGlRC