«De Fuegos y Flores» en Neuquén y Cipolletti: Freijo, Canale, Etcheves y las mujeres omitidas por la Historia

¿De qué está hecha la Historia? En parte, sí, de menciones y omisiones. Pero ese gran relato que es la Historia de lo que está hecho es de historias, muchas. Y de eso, de muchas de esas historias hechas de menciones y omisiones, de mencionados y omitidas es que está hecho “De Fuegos y Flores”, el espectáculo concebido, escrito y protagonizado por la escritora de novelas históricas Florencia Canale; la periodista especializada en género policial Florencia Etcheves; y la politóloga, militante feminista y autora de “Solas (aún acompañadas)” “(Mal) Educadas”, entre otros ensayos.



Recientemente estrenado en Buenos Aires y, tras una segunda función en Córdoba, “De Fuegos y Flores” llega al Alto Valle para dos funciones: este jueves 30, a las 21, en Casino Magic de Neuquén; y el viernes 1 de diciembre, también a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti. Las entradas para ambas, desde $9000, están en venta en Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén), en las boleterías de las salas y, por sistema, a través de entradauno.com.

Propuesto como un viaje un recorrido por historias de mujeres que sembraron flores y desataron infiernos, este espectáculo de literatura performática no es una clase de historia, “tampoco una charla TED”, aclara Florencia Canale durante la entrevista que mantuvo con Diario RÍO NEGRO.



En escena, las tres Florencias monologan, conversan, escuchan, ríen junto a un público que encuentra en los textos y sus representaciones muchas historias omitidas o, en el mejor de los casos, parcializadas. Pero siempre protagonizadas por mujeres. “En general, la historia de varones y mujeres ha sido contada por varones”, remarca Canale.

El espectáculo surgió a partir de que las tres comparten a Planeta como sello editorial para sus libros. De las charlas y encuentros que mantenían se dieron cuenta que de lo que hablaban allí era de aquello que a cada una de ellas les apasionaba a la hora de escribir: historias de las mujeres sobre las habían trabajado para sus textos. Pero también se dieron cuenta de que disfrutaban de escuchar a la otra. Inmediatamente, se dieron cuenta de que allí había algo. Además de que las tres se llaman Florencia, por cierto.



“Teníamos afinidades y temas en común. Eso llevó a entusiasmarnos cada vez más hasta que, en un momento, nos dijimos por qué no transformarlo en un hecho real en vez de seguir solo conversando. Lo imaginamos primero y luego pusimos manos a la obra, somos tres mujeres muy ejecutivas y resolutivas porque inmediatamente lo escribimos, lo llevamos a la práctica. En principio fue una idea, un deseo y aquí estamos”, cuenta la autora de “La libertina: Madame Périchon, una espía en el Río de la Plata” (2020) y “Bastarda: Manuela Sáenz, amor y desmesura de Simón Bolivar” (2022), entre otros best-sellers. “Sentimos inmediatamente que podíamos armar algo, teníamos esa inquietud de pararnos a contar nuestras historias y entendíamos que había del otro lado hombre s y mujeres con ganas de escucharnos”.



Con el nombre de las tres como salvoconducto para pensar en las flores, los fuegos que completan el nombre del espectáculo tiene que ver con la intensidad y el ardor con el que tanto ellas como narradoras como sus mujeres narradas abrasan sus pasiones y sus convicciones. Y porque como dirán ellas, las narradoras, algunas mujeres narradas sembraron flores y otras desataron infiernos

“De Fuegos y Flores” es una mirada amplia de la mujer y el poder, una amplitud enriquecida a partir del origen diverso de sus autoras y de sus matices, coincidencias y diferencias: la ficción en el caso de Canale y Etcheves, la novela histórica y el género policial, respectivamente; y la no ficción con perspectiva de género en el caso de Freijo.



El espectáculo está hecho de textos escritos especialmente para ser llevados al escenario y no de fragmentos de sus libros publicados. Es, en este sentido (entre muchos otros), un espectáculo original de literatura performática, como le define Canale, quien disfruta particularmente del encuentro con el público a parir de la presentación de sus libros.

En ese hecho social y presencial, encontró una pista para pensar en una literatura dialogada. “Las presentaciones de mis novelas, siempre me gustó esa parte de la publicación de un libro que tiene que ver con ese encuentro con lectores y lectoras y yo, siempre me gustó eso que se armaba cuando presentaba una novela presencialmente”.



“De Fuegos y Flores”, dice Canale, “está atravesado por las historias de algunas mujeres que tal vez han sido dejadas de lado o parcializadas. Y sobre las mujeres sobre las que hablo, de algunas ya he escrito. Sin embargo, no es la reproducción de las novelas de lo que se trata este espectáculo, sino de reflexiones sobre algunas hipótesis que yo planteo de estas mujeres y lo que les ha tocado en suerte o en desgracia”.