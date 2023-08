«El oso»: reabrió el mejor restaurante de la tevé

Esta es gente con esperanzas. No tienen muchos motivos, no son ganadores, el restaurante que intentarán remodelar es un océano profundo de deudas y contratiempos, pero ellos, que no tienen ni un gramo de ese optimismo vacuo ni dicen frases rebosantes de dopamina, tienen esperanzas.



El miércoles, la plataforma de streaming Star + estrenó la esperadísima segunda temporada de “El oso”, la serie que comenzó discretamente hasta convertirse en un fenómeno, manteniendo el nivel y expandiendo la trama.

Suele ocurrir que las segundas temporadas o las secuelas no logran ubicarse ni cerca de lo que fue el principio. Pero no es el caso de la serie que protagoniza Jeremy Allen White , como Carmen “Carmy” Berzatto, y que está nominada para 13 premios Emmy.



Ahora, el equipo que a duras penas mantuvo el local de sándwiches heredado de Michael, el hermano mayor de Carmy, se propone deshacerse de lo viejo para transformarlo en un restaurante más ambicioso. El plan de transformación del legendario The Beef al utópico The Bear, por supuesto, tiene tantas piedras como es posible en medio de los escombros.

Para los que aún no vieron la primera temporada, “El oso” cuenta la historia de “Carmy”, un joven chef del mundo de la alta cocina, que regresa a Chicago para hacerse cargo de la tienda de sándwiches de su familia después de una trágica muerte. En ese trance, Carmy debe encontrar un equilibrio entre las dificultades que supone ser propietario de un pequeño negocio, su equipo de cocineros y sus tensas relaciones familiares mientras lidia con el impacto causado por el suicidio de su hermano.

Al equipo que acompañó a Carmy en la primera temporada, todos personajes de una profundidad lo suficientemente honda como para que todos resulten interesantes, se suman en este regreso una lista de invitados notable: Bob Odenkirk (o el adorable Saul Goodman de “Better call Saul), Sarah Paulson, el comediante y guionista John Mulaney y dos ganadoras del Oscar: Jamie Lee Curtis y Olivia Colman.



Pero el acento no está puesto en ellos sino en cada uno de los integrantes de esa cocina ambiciosa y caótica de Chicago, que aún en papeles secundarios brillan con peso propio. Ahí está por ejemplo el primo Richie (Ebon Moss-Bachrach), ese hombre áspero, dubitativo, a veces completamente detestable, y siempre a punto de dejarse caer por una herida que no sana. Las escenas más “graciosas” (que nunca llegan a ser pasos de comedia, aunque podrían), las protagoniza con el que es su “enemigo favorito”, Neil Fak, un personaje que en la serie hace las veces de arregla tutti, pero que en la realidad es un prestigioso chef. Efectivamente, la representación realista de la cocina puede también atribuirse a él: Matty Matheson, que además de hacer de Fak es un reconocido chef canadiense, dueño de seis restaurantes en su país, y es el que aporta una mirada objetiva sobre la dinámica de trabajo en una cocina profesional.



Ahí está también la intensa y adorable Sydney Adamu que interpreta Ayo Edebiri, nominada también a los Emmy, y que en esta temporada sube un escalón como chef y sale en busca de su propia identidad como cocinera en un recorrido por las cocinas de Chicago, probando los platos de cocineros famosos. Y Marcus (Lionel Boyce), el pastelero prodigio que hace un viaje de perfeccionamiento a Copenhague.



Y ahí está también, la banda sonora de esta serie que incluye temas clásicos del rock alternativo de los 80, 90 y 2000, que acompañan la trama y los estados de ánimo de los personajes.

Además, “El oso” formó parte del nuevo video musical de la banda de rock R.E.M. “Strange Currencies (Remix)”, en el que se combinan imágenes de la película documental junto con clips exclusivos e imágenes del detrás de escena de esta segunda temporada”.

El centro de la trama, esta vez, es la reconversión del local desvencijado en un restaurante digno de alguna estrella Michelin. Y ahí estarán todos, con algunas piruetas a veces un poco arriesgadas (como la que encara Carmy), pero demostrando que no siempre las segundas partes no son buenas. El menú, entero y de diez episodios, ya está servido.

A disfrutarlo.