El retorno de Sherlock Holmes, una chance concreta: ¿habrá parte 3?

«Sí, está en mente. Lo haremos cuando sea oportuno, con las personas adecuadas, pero es una prioridad para la empresa y una prioridad para Robert». Así, con esas palabras, la productora Susan Downey ha explicado la posición de Robert Downey Jr. respecto a un potencial retorno de Sherlock Holmes a la pantalla grande. Y fue toda una sorpresa.





Es que, 12 años después, pocos imaginaban que las dos películas de Sherlock (de 2009 y 2011) podrían tener una continuidad. Sin embargo, un extraño giro de los acontecimientos deja la puerta abierta a que esto ocurra.

“Bueno, esto es lo que puedo decirte. Y la productora Amanda Burell puede dar fe de ello. Antes de venir aquí, fuimos a comer con Robert, los tres juntos. Y el tema de conversación fue muy específico”, indicó Susan respecto a una reunión con el actor protagonista, en la que se analizó seriamente la posibilidad de volver a tener un film del conocido detective.

Esto no salió de la nada, claro. Al ser consultado semanas atrás sobre una posible tercera entrega, el director de las primeras dos películas, Guy Ritchie, aseguró que «honestamente, dejé esto en manos de Robert Downey Jr. Robert quería estar a cargo de esto. La pelota está en su tejado, por lo que está a cargo del guion, está a cargo de todo. Yo me he alejado de eso hasta que haya un momento ideal para que me involucre”.





La primera película de Sherlock con Robert Downey Jr. estrenó en 2009, y su secuela («Juego de sombras») salió en 2011. Robert estaba acompañado de Jude Law («Dr. Watson»), Rachel McAdams («Irene Adler»), Eddie Marsan («Inspector Lestrade») y muchas más figuras. El primer film le valió a Robert un Globo de Oro como Mejor Actor de Comedia o Musical.

En el final de la segunda película, podemos ver como luego de aparecer la frase «THE END», se añade un signo de interrogación. Evidentemente, la puerta a una trilogía siempre estuvo abierta. Eso sí, recién ahora, 12 años después, fue empujada.