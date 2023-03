50 años del Festival del Triunfo Peronista: historia del festival que no fue para un presidente que no fue

¡Griten por Evita! No, ni la nombren: mejor, ¡Isabel! ¿Y Cámpora? No se olviden de Cámpora. Arriba del escenario, la cosa era confusa. Porque, como siempre en aquel tiempo, importaba y mucho quién dominaba el palco o, como en este caso, el escenario. Mientras, abajo, “Perón o muerte” y “Liberación o dependencia” eran unas de las tantas banderas.

Y no, no se trata de un capítulo de Peter Capusotto y sus Videos. Tampoco se trata de otra loca aventura setentista de Bombita Rodríguez. Sino de un suceso que en verdad ocurrió, que se llamó Festival del Triunfo Peronista y tuvo lugar en la vieja cancha de Argentinos Juniors de Agustín García y Boyacá, la misma en la que tres años y medio después debutaría Diego Maradona.

El evento, organizado por las Brigadas de la JP y Jorge Álvarez, el productor más importante de la época, creador del imprescindible sello Mandioca, entre otras cosas, pretendió celebrar el triunfo de la formula Héctor Cámpora- Vicente Solano Lima, del Frejuli (Frente Justicialista de Liberación), en las elecciones presidenciales del 11 de marzo del 73. Por primera vez desde 1955, el peronismo podía presentarse tras 18 de proscripción.

Más precisamente, el festival estuvo en manos de Organización Única del Trasvasamiento Generacional (OUTG), conformado principalmente por las ya mencionadas Brigadas de la JP, unión el FEN (Frente Estudiantil Nacional) y Guardia de Hierro, junto a otras agrupaciones menores. Vale decir que la OUTG, cultora de un peronismo ultraortodoxo y la JP de la Tendencia Peronista que conducía Montoneros iban por caminos separados, muy separados.

No solo era la primera vez que el peronismo se (re)unía con el rock, también para el rock argentino era su primera vez en democracia. Surgido en la segunda mitad de los 60, el género había transitado sus primeros años entre gobiernos militares. 1973 y su “primavera camporista” asomaban como tiempos de liberaciones varias. Pero esos tiempos no durarían mucho, lamentablemente.

Peronismo y rock and roll: crónica de una tarde surrealista

En una nota publicada por el sitio Hora Cero, Daniel Rafalovich cita a Jorge Álvarez: “Perón me pidió si yo podía organizarle un concierto de rock para presentar la fórmula de Solano Lima con Cámpora. Yo le dije que había sido antiperonista toda la vida, pero que ahora estaba de vuelta. Finalmente lo organicé, y ver a ambos arriba de un escenario junto a La Pesada del Rock fue algo surrealista”. Pero Cámpora no estuvo esa tarde en el festival, sino en Madrid con Perón, corrección al recuerdo de Jorge Álvarez que no quita que aún así sigue siendo surrealista.

Billy Bond, el líder de aquella Pesada del Rock, fue protagonista de ese surrealismo: “Antes de subir al escenario, un tipo me dijo que gritara ‘Viva Evita’ cuando fuera al palco. Bueno, está bien. Al minuto llegó otro que me dice que ni se me ocurra hablar de Evita, que mencionara a Isabelita. Y otro me pide que nombre a Cámpora. ¡Ese día me confundieron tanto, que termine yéndome a Brasil al poco tiempo!”, recordaría mucho tiempo después

Pero ver allí a La Pesada del Rock no fue lo único surrealista aquella tarde en La Paternal. El afiche que acompaña esta nota indica que iban a sr parte del evento León Giecco (sí, con doble c), Rubén Porchieto (en realidad, Raúl Porchetto), Lito Nebbia (con una t) y, acaso el peor de todos los errores, Gabriel, cuando en realidad se trataba de Gabriela, Gabriela Parodi, una mujer, la primera del rock argentino en grabar un disco propio. Completaban el lineup Pescado Rabioso, Aquelarre, Sui Generis, Pappo’s Blues, Color Humano, entre otros.

Charly García, que entonces tenía 21 años y provenía de una familia, digámoslo así, no peronista, decía de aquel festival: “Yo no quería ir a tocar allí, pero como fueron todos los grupos de rock, también fui. No me gustaba la onda. Recuerdo que estaba Solano Lima y se decía cualquier pavada. Detrás del escenario había un muchacho que estuvo en (la masacre de) Trelew. Quiso hablar y nadie lo dejó, la gente lo cargaba. Fue todo de última”.

Perón, Evita, Isabel… la lluvia

Pero, como le pasó a casi todos en aquella tarde, Sui Generis no alcanzó a tocar, sí en cambio Charly García, un rato, como invitado de Billy Bond y la Pesad, que abrió el festival. Luego habló el vicepresidente electo Vicente Solano Lima, los integrantes del grupo organizador impulsaron las consignas “Se siente/ se siente/ Evita está presente» “y “Con Cámpora y Solano / ganamos por afano”, se pidió por la liberación inmediata de los presos políticos de la dictadura de Lanusse y Diego Villanueva, integrante de La Banda del Oeste, antecedente lejano de lo que 30 años después se conocería como “rock barrial”, leyó algunos párrafos de Perón referidos a la juventud. Y eso fue todo: una lluvia torrencial se desplomó sobre la Capital Federal y dejó trunco un festival que no necesitó más para ser histórico. Y surrealista.

La fórmula Cámpora-Solano Lima obtuvo en primera vuelta el 49,53% de los votos. Ricardo Balbín-Eduardo Gamond, de la Unión Cívica Radical, logró un débil segundo lugar con el 21,29 % y Francisco Manrique-Rafael Raymonda obtuvo el tercer lugar, pero sin alcanzar el 15 % (14,91%) que le hubiera permitido ir al balotaje. Recién el 30 de marzo, un día antes del festival del Triunfo Peronista, Balbín reconoció la victoria de Cámpora y anunció que no se presentaría en la segunda vuelta.

Héctor Cámpora asumió la presidencia el 25 de mayo de 1973, pero su gobierno duraría apenas 49 días, ya que iba a renunciar, junto con su vice Sola Lima, el 13 de julio, para llamar a nuevas elecciones en septiembre de ese mismo año y permitir que Juan Domingo Perón se presentara como candidato. Pero esa ya es otra historia.